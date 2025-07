'Circuito Preta Gil': Prefeitura do Rio instala placas e batiza trajeto em homenagem à cantora

A Prefeitura do Rio de Janeiro instalou, na noite dessa quinta-feira (24), duas placas de rua em homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu aos 50 anos, no último domingo (20). A ação integra o "Circuito Preta Gil", um trajeto de 750m que levará milhares de foliões a curtirem o Carnaval de rua carioca.

As duas placas estão expostas na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro da cidade, que faz fará parte do caminho dos megablocos de rua. Assinada pelo prefeito Eduardo Paes, na terça-feira (22), a decisão reconhece a participação de Preta Gil na popularização dos desfiles de Carnaval na região.

O gestor também publicou fotos das placas nas redes sociais e saudou a memória da cantora. "Ela encantou o Brasil com sua alegria e carisma. Ela mostrou para todos nós que a gente tem que se orgulhar daquilo que somos. Ela marcou uma geração com sua força de viver", escreveu Eduardo Paes.

Veja como funcionará o 'Circuito Preta Gil'

Conforme o decreto assinado pelo prefeito, os bloquinhos de rua vão iniciar os desfiles na Rua Primeiro de Março, entre as ruas do Rosário e do Ouvidor, e seguirão pela Avenida Presidente Antônio Carlos até a dispersão, na altura da Rua Araújo Porto Alegre.

Órgãos regidos pela Prefeitura, como a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a Guarda Municipal serão responsáveis por organizar e coordenar as atividades dos bloquinhos.

As atrações serão escolhidas com base no planejamento anual da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

Preta Gil será velada no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25)

Cinco dias após sua morte, Preta Gil será velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). A cerimônia acontece das 9h às 13h e será aberto ao público. Familiares e amigos da cantora devem comparecer ao local para prestar as últimas homenagens.

Após o velório, o corpo será levado em carro aberto para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, onde haverá um último adeus restrito a pessoas próximas, previsto para acontecer entre 15h e 17h. A cremação ocorrerá em seguida.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita