Gominho busca casa nova e fala em ano sabático após morte de Preta Gil: 'Vou tentar'

O influenciador Gominho, um dos amigos mais próximos de Preta Gil, que faleceu no último domingo (20) em meio ao tratamento de um câncer colorretal, desabafou sobre o desejo de se "organizar" para um ano sabático. Desde 2024, Gominho acompanhava Preta de perto, se mudou para a casa da amiga e esteve presente nos momentos mais delicados da artista.

"Queria tanto um ano sabático... Mas vamo que vamo", escreveu no X, antigo Twitter. Após o desabafo, seguidores aconselharam o comunicador a "cuidar de si" e ele respondeu: "Eu tô passando por tanta coisa... Mas vou tentar mesmo".

Gominho passou a morar com Preta após a descoberta do câncer e se manteve na casa da cantora enquanto ela estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra o câncer. Antes da viagem, a artista explicou publicamente que a quimioterapia aplicada no Brasil já não estava surtindo efeito como tratamento.

O amigo, que já havia se mudado e deixado o trabalho para acompanhá-la, foi impedido de fazer o mesmo e, portanto, permaneceu em solo brasileiro para cumprir os compromissos já firmados.

Novo local para morar

Agora, com o falecimento de Preta, Gominho explicou que busca um novo local para morar. "Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ para alugar! Senhor, que cidade cara!", disse ele.

Antes de revelar a procura por uma residência, Gominho explicou como tem sido o sentimento desde a partida da amiga.

"Gente, eu estou bem. Triste, mas bem porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de Nova York! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais. Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava. Para mim, sua partida ontem foi um alívio", contou.

Apesar da tristeza, o influenciador finalizou o relato confirmando que deseja lembrar da luz emanada por Preta em vida. "Agora é luz na caminhada, com ela sempre me guiando como sempre me guiou", completou.