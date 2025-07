Prefeitura do Rio monta esquema especial para velório de Preta Gil nesta sexta-feira (25)

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, na manhã desta quinta-feira (24), que diversas ruas no entorno do Theatro Municipal terão interdições para garantir a segurança e acolher os fãs que comparecerão ao velório da cantora Preta Gil, marcado para sexta-feira (25).

A artista, que morreu no último domingo (20) será homenageada com um cortejo que percorrerá parte do circuito de megablocos da Cidade.

As interdições nas vias ao redor do teatro começam ainda nesta quinta (24), às 19h, com previsão de reforço no patrulhamento e sinalização da área.

O cortejo de despedida passará por pontos importantes do Centro do Rio, incluindo o trajeto que recebeu o nome de Preta Gil por sua contribuição ao Carnaval carioca. A cantora era uma das principais figuras do Carnaval de rua da Cidade, puxando o tradicional "Bloco da Preta", que reunia milhares de foliões a cada edição.

O corpo da artista chegou ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã de hoje, e será transferido para o Rio de Janeiro ainda nesta amanhã. Após o velório, por volta das 15h de sexta-feira, o corpo seguirá para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência. Lá, uma cerimônia de despedida reservada para familiares e amigos próximos será realizada até as 17h.

Morte de Preta Gil

Preta morreu nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra o câncer colorretal. Ela estava acompanhada de familiares, como o filho, Francisco Gil, a neta, Sol de Maria, a madrasta, Flor Gil, e amigos, como a atriz Carolina Dieckmann.