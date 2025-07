'Cocô de fita': Entenda o sinal de alerta de câncer colorretal relatado por Preta Gil

A cantora Preta Gil, que morreu por complicações de um câncer colorretal no último domingo (20), chegou a relatar um sintoma que chamou atenção somente após o diagnóstico: o chamado "cocô de fita". Durante uma entrevista ao Mais Você em 2023, a artista falou sobre alguns sinais da doença que podem ser "normalizados" no cotidiano.

"No meu caso, já estava há uns seis meses com uma prisão de ventre absolutamente exagerada, 10 dias sem ir ao banheiro. Quando eu fazia, as fezes [vinham] com sangue, com muco, tinham um formato diferente. Ela saía achatada e eu olhava aquilo e achava normal, não liguei", relatou Preta.

À época, Preta informou que suas fezes saíam diferentes pois o câncer era no reto, a porção final do intestino. O reto pressionava as fezes, que se achatavam e ficavam com formato de "fita". Esse foi o caso da cantora, mas o "cocô de fita" nem sempre pode ser câncer, e é preciso procurar ajuda profissional.

"Também comecei a ter picos de pressão alta, muita dor de cabeça. Tanto que na primeira internação que eu tive, o diagnóstico foi uma cefaleia e me indicaram procurar um neurologista", explicou Preta.

Diagnóstico

O diagnóstico veio em um dia que Preta acordou e sentiu sangue escorregando pelas pernas: "Não era pouco, era muito sangue. Comecei a me sentir mal, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital e quando cheguei na emergência, os médicos já pediram exames como tomografia e ressonância e na primeira tomografia já apareceu o tumor".

Ainda na entrevista, a cantora comentou que nunca havia feito uma colonoscopia. "É um exame muito importante, indicado para todo mundo a partir dos 45 anos e se você tem algum caso na família de câncer no intestino. Na colonoscopia, que não é um exame muito acessível, você descobre os pólipos e tira na hora, no próprio exame, porque ele pode virar um câncer", disse.



Em 2025, mais de 45 mil pessoas devem receber diagnóstico de câncer colorretal, segundo mostrou o Jornal Nacional da última segunda-feira (21). Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), e mostram que este tipo de câncer é o terceiro que mais acomete mulheres e homens, atrás somente do câncer de pele não melanoma e os de mama e próstata.