Peritônio: saiba o que é e onde fica uma das regiões afetadas por câncer em Preta Gil

A cantora Preta Gil revelou, nesse domingo (25), que recebeu novo diagnóstico de câncer em quatro lugares diferentes durante a retomada do tratamento oncológico colorretal. Nela, foi detectada a doença em dois linfonodos, um nódulo no ureter, além de metástase no peritônio.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) detalha que esse último é uma fina membrana que reveste o abdômen internamente, e tem a função de proteger os órgãos da cavidade abdominal, como estômago, intestino, fígado, bexiga, útero, ovários, entre outros, atuando como uma barreira às infecções.

Legenda: Membrana protege órgãos da cavidade abdominal Foto: Shutterstock

Em Preta, o diagnóstico oncológico no peritônio surgiu como metástase de um câncer colorretal, identificado pela primeira vez no início de 2023 e que retornou na semana passada. O Ministério da Saúde explica que a metástase acontece quando células de um câncer se desprendem do tumor principal, entram na circulação sanguínea ou linfática e, por meio dela, se disseminam e se alojam em outras partes do corpo.

A SBCO detalha que a metástase é uma das causas de surgimento de tumor maligno no peritônio, como parece ser o caso da cantora.

Ainda segundo a instituição, a doença costuma passar bastante tempo assintomática. No entanto, redução do apetite, perda de peso sem causa aparente, dor abdominal constante e distensão (inchaço) abdominal podem ser sintomas de pacientes com a condição.

Preta Gil

Preta só descobriu a doença ao realizar exames periódicos na etapa de remissão do diagnóstico oncológico colorretal, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. "[O diagnóstico] é mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto", disse nesse domingo. Na ocasião, contou que ficará em casa por 12 dias para, depois, retornar ao hospital.

Estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor. [...] Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez." Preta Gil Cantora

A cantora publicou registros da quimioterapia após comunicar a retomada do tratamento contra o câncer na última quinta-feira (22). "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico", dizia a nota. A artista afirmou que pretende não parar de trabalhar durante essa nova etapa do tratamento.

A cantora foi diagnosticada com a doença no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.