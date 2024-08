Reino Unido começa a testar primeira vacina contra câncer do pulmão em pacientes

A primeira vacina contra o câncer de pulmão, a BNT116, começou a ser aplicada em pacientes no Reino Unido. As informações são da BBC.

Janusz Racz, de 67 anos, foi a primeira pessoa no Reino Unido a iniciar o tratamento. "Espero que forneça uma defesa contra as células cancerígenas. Mas também pensei que minha participação nesta pesquisa poderia ajudar outras pessoas no futuro, e ajudar este tratamento a se tornar mais amplamente disponível", declarou.

Aproximadamente 34 centros de pesquisa em sete países, incluindo a University College London (UCL), vão recrutar 130 pacientes para os testes.

COMO FUNCIONA A VACINA

A vacina BNT116 foi produzida pela empresa alemã de biotecnologia BioNTech e usa a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), também usada em algumas vacinas contra covid-19, para dar orientações ao sistema imunológico.

O imunizante tem como alvo destruir as células cancerígenas, em vez das células saudáveis, o que significa menos efeitos colaterais.

O ensaio clínico irá recrutar pessoas com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP), desde os estágios iniciais, antes da cirurgia ou radioterapia, até casos avançados ou com recidiva, para receber a vacina juntamente com a imunoterapia padrão.