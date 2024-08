Lotes de balas Dori têm venda suspensa pela Anvisa por risco de Salmonella; veja lista

Lotes de sete produtos da marca Dori tiveram a venda suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta semana, por suspeita de contaminação por Salmonella Muenchen - bactéria que pode causar infecção gastrointestinal. A empresa informou que iniciará o recolhimento dos itens.

A decisão do órgão do Ministério da Saúde foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (19) e detalha que integram a lista as balas das linhas yorgurt 100 morango, hortelã recheada, bolete tutti frutti, hortelã mint, morango recheada, lua cheia chantilly, além da dori regaliz tijolo.

Com a determinação da agência, a Dori divulgou um comunicado em que afirma que começará o recolhimento voluntário dos seguintes produtos:

Legenda: Empresa solicitou que os clientes não consumam os produtos e entrem em contato com o serviço de atendimento do empreendimento Foto: divulgação/Dori Alimentos

Itens a serem recolhidos

BALA HORTELÃ RECHEADA

Lotes PRD 210624, PRD 240624, PRD 250624, e com validades 21/06/2026, 24/06/2026, 25/06/2026;

BALA BOLETE TUTTI FRUTTI

Lotes PRD 250624, PRD 270624, PRD 280624, PRD 010724, PRD 020724 e PRD 030724, válidos até 25/06/2026, 27/06/2026, 28/06/2026, 01/07/2026, 02/07/2026 e 03/07/2026.

BALA HORTELÃ MINT RECHEADA TIPO CESTINHA

Lotes PRD 210624, PRD 240624 e PRD 250624, válidos até 21/06/2026, 24/06/2026 e 25/06/2026.

BALA HORTELÃ MINT

Lotes PRD 050724, PRD 080724, PRD 240624, PRD 260624, PRD 270624 e PRD 280624, válidos até 05/07/2026, 08/07/2026, 24/06/2026, 26/06/2026, 27/06/2026 e 28/06/2026.

BALA MORANGO RECHEADA POLPA NATURAL

Lotes PRD 080724, PRD 090724 e PRD 100724, válidos até 08/07/2026, 09/07/2026 e 10/07/2026.

DORI REGALIZ TIJOLO

Lotes PRD 185 03072024, PRD 186 04072024 e PRD 187 05072024, válidos até 03/11/2025, 04/11/2025 e 05/11/2025.

BALA LUA CHEIA CHANTILLY

Lotes PRD 020724, PRD 030724 e PRD 040724, válidos até 02/07/2026, 03/07/2026 e 04/07/2026.

Veja também Ser Saúde Coqueluche: o que é, causa, sintomas e prevenção Ser Saúde Veja qual é a taxa de mortalidade da mpox em comparação a outras doenças virais Ser Saúde Vacina brasileira contra a doença mpox está próxima dos testes em humanos

Os itens suspeitos foram produzidos na fábrica localizada em Rolândia, no Paraná, entre 21 de junho e 10 de julho deste ano, e foram distribuídos nacionalmente.

Os produtos listados estão sendo recolhidos devido ao potencial risco de contaminação por Salmonella Muenchen. O comunicado do empreendimento detalha que a ingestão da bactéria pode causar infecção gastrointestinal, cujos sintomas mais comuns são dor abdominal, diarreia, febre e vômito.

A Dori Alimentos informou ainda que os pontos de venda e estabelecimentos varejistas foram orientados a interromper imediatamente a venda dos lotes de doces citados, e destacou que o processo de descontaminação, limpeza e higienização da fábrica afetada já foi realizado.

A empresa solicitou que os clientes não consumam os produtos e entrem em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Dori Alimentos pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Dúvidas sobre o recolhimento também podem ser tiradas pelo e-mail sac@dori.com.br.

"Todos os outros produtos da Dori, incluindo produtos como os acima de outros lotes e datas de validade, são considerados seguros para consumo. A Dori reforça seu compromisso contínuo com a qualidade, transparência e a saúde e segurança de seus consumidores", acrescenta o comunicado.