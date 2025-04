Só uma creatina analisada pela Anvisa cumpre todas as exigências; maioria tem erro de rotulagem

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou o resultado de uma análise feita com 41 suplementos alimentares de creatina vendidos no Brasil. Dos produtos avaliados, apenas um atendeu plenamente a todos os critérios de qualidade e rotulagem estabelecidos pela legislação brasileira. Do total, 40 marcas foram aprovadas para o teor da creatina.

A análise da Anvisa revelou que, embora o teor de creatina estivesse adequado em quase todos os produtos, 40 marcas apresentaram algum tipo de erro nas informações de rotulagem.

O único suplemento que cumpriu todas as exigências foi o Creatine Monohydrate - 100% Pure, da marca Atlhetica Nutrition, fabricado pela ADS Laboratório Nutricional Ltda.

TESTES LABORATORIAIS E FISCALIZAÇÃO

Os testes laboratoriais, conduzidos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostraram que, em relação ao teor de creatina, o mercado demonstrou alta regularidade: dos 41 produtos, apenas uma amostra ficou abaixo do padrão exigido, embora a marca não tenha sido divulgada porque o processo administrativo ainda está em andamento.

A fiscalização, segundo o órgão, teve como objetivo verificar o teor de creatina, a adequação dos rótulos e a presença de matérias estranhas nos suplementos mais vendidos no Brasil. As amostras foram coletadas entre 2024 e 2025 nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, seguindo o volume de vendas nesses mercados.

As falhas na rotulagem foram quase universais. As principais irregularidades incluíam alegações não permitidas sobre os efeitos da creatina, informações nutricionais incompletas ou fora do padrão, uso de expressões em línguas estrangeiras sem tradução e a ausência de orientações claras de consumo.

Lista completa de marcas e produtos de creatina analisados:

3VS NUTRITION — Creatina 100% Pura Monohidratada

3VS NUTRITION — Creatina 100% Pura Micronizada

ABSOLUTE NUTRITION — Creatina Micronizada

ADS NUTRITION — Creatina Monohidratada

ALLMAX NUTRITION — Creatine Monohydrate

ATLHETICA NUTRITION — Creatine Monohydrate 100% Pure

BIOGENÉTICA — Creatina

BODY ACTION — Creatina Hardcore

BODY NUTRY SUPLEMENTOS — Creatine 100% Pura Micronizada Monohidratada

CANIBAL — Creatiny Monohydrate

DARKLAB — Pure Creatine

DUX NUTRITION LAB — Creatina Pura Micronizada

EAS SUPLEMENTOS — Creatina Monohidratada

FTW SPORTS NUTRITION — Creatina Monohidratada

GROWTH SUPPLEMENTS — Creatina Growth

INTEGRALMÉDICA — Creatina Hardcore Reload

INTEGRALMÉDICA — Creatina Hardcore Reload (cápsulas)

IRIDIUM LABS — Atlas Creatina

IRIDIUM LABS — Creatina Fuel

KN NUTRITION — Creatina Monohidratada

KOBBER NUTRITION — Creatina Pura

MAX TITANIUM — Creatine

MAX TITANIUM — Creatine Monohidratada (cápsulas)

MILITARY TRAIL — Creatine Monohydrate

MIDWAY LABS — Creatine Pro

MUSCLE FULL — Creatina Monohidratada

NATUROVIT — Creatina Monohidratada

NUTRIFY — Creatine

NUTRILIBRIUM — Creatina Monohidratada

NUTRISTORE — Creatina Monohidratada

PHARMAPELE — Creatine Pure

PRO HEALTHY — Creatine Micronized 100% Pure Ultra-Concentrated Powder

PROBIÓTICA — Creatina Monohidratada

PROBIÓTICA — Creatina Caps Monohidratada

PURA VIDA — Creatina Pura

RED LEAF — Creatina Monohidratada

SCIENCE NUTRITION — Creatina Science Nutrition

SYNTHESIZE — Creatine Powder Monohydrate

UNDER LABZ — Creatina Ultra Pura

UNIVERSAL NUTRITION — Creatine Universal

VITAFOR — Creatina Pure

