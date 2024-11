Câncer de próstata: entenda o que é, quais as causas e os sintomas

O câncer de próstata é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células na próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino responsável pela produção de parte do sêmen.

Localizada na parte baixa do abdômen, é um órgão pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto (parte final do intestino grosso). Envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. No país, estimam-se 71.730 novos casos da doença por ano, revelou estudo do Instituto Nacional de Câncer (Inca) em 2022.

O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é comemorado neste mês, em 17 de novembro. O movimento Novembro Azul, iniciado em 2003, na Austrália, destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, em especial esse tipo de câncer.

Veja também Ceará Câncer de próstata: por semana, 3 homens são afastados do trabalho pela doença no Ceará Ceará CE pode ter 3 mil casos de câncer de próstata ao ano; entenda divergência sobre rastrear a doença

Tipos de câncer de próstata

O tipo mais comum é o adenocarcinoma, que se origina nas células glandulares, explica Francisco José Cabral Mesquita, urologista do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em entrevista ao Diário do Nordeste.

Segundo o especialista, ainda existem outros tipos menos comuns da doença, como o carcinoma de células pequenas, carcinomas neuroendócrinos, entre outros.

Causas

As causas exatas do câncer de próstata ainda não são completamente compreendidas, mas envolvem uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais.

Entre os principais fatores de risco, destacam-se:

Idade avançada: no Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos, diz o Inca;

Histórico familiar de câncer de próstata: homens cujo pai ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos;

Dieta rica em gorduras, sobrepeso e obesidade: estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal elevado;

Raça: há maior incidência da doença em homens negros;

Tabagismo: os fumantes têm um risco aumentado de morte por câncer de próstata, ou seja, aqueles que desenvolvem a doença têm um prognóstico significativamente pior;

Exposições a aminas aromáticas (comuns nas indústrias química, mecânica e de transformação de alumínio), arsênio (usado como conservante de madeira e como agrotóxico), produtos de petróleo, motor de escape de veículo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), fuligem e dioxinas estão associadas ao câncer de próstata.

Conforme o Inca, o câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem. Em outros casos, pode crescer rapidamente, espalhar-se para outros órgãos e causar a morte.

Sintomas

Nos estágios iniciais, o câncer de próstata pode ser assintomático, destaca o urologista Francisco José Cabral Mesquita. Quando os sintomas aparecem, podem incluir:

Dificuldade para urinar;

Fluxo urinário fraco;

Presença de sangue na urina ou no sêmen;

Dor na região pélvica.

Qual o tamanho da próstata em risco?

O especialista afirma que o tamanho da próstata em si não é um indicador direto de risco de câncer. O importante é monitorar alterações por meio de exames médicos (Saiba mais sobre eles abaixo).

Diagnóstico

Legenda: Consultas de rotina a partir dos 45 anos é forma de diagnosticar o câncer de próstata de forma precoce Foto: Shutterstock

De forma geral, o diagnóstico é feito por meio de exames de sangue para medir o PSA (antígeno prostático específico), exame digital retal e, se necessário, biópsia da próstata.

Exame de toque retal

O médico avalia tamanho, forma e textura da próstata, introduzindo o dedo protegido por uma luva lubrificada no reto. Este exame permite palpar as partes posterior e lateral da próstata.

Exame de PSA

É um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata – Antígeno Prostático Específico (PSA). Níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também doenças benignas da próstata.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração observada no toque retal, reforçando sua importância para o diagnóstico e o tratamento precoces.

A partir de qual idade é recomendado fazer o exame?

Recomenda-se que homens a partir dos 50 anos façam exames regulares. Para aqueles com histórico familiar ou outros fatores de risco, a partir dos 45 anos.

Quando o câncer de próstata se torna perigoso?

O urologista alerta que a doença se torna mais perigosa quando se espalha para além da próstata, originando metástases e afetando outros órgãos e ossos, o que pode complicar o tratamento.

Veja também País Brasil deve ter 704 mil novos casos de câncer por ano até 2025; saiba os tipos mais recorrentes Viva Saúde Ceará Câncer de próstata: prevenção e tecnologia reduzem riscos para os pacientes

Tratamento

As opções de tratamento para o câncer de próstata incluem:

Vigilância ativa;

Cirurgia;

Radioterapia;

Terapia hormonal;

Quimioterapia, dependendo do estágio e agressividade do câncer.

Como é feita a cirurgia?

A cirurgia mais comum é a prostatectomia radical, que envolve a remoção completa da próstata e algumas estruturas adjacentes. O procedimento pode ser realizado por via aberta e laparoscópica, explica o médico Francisco José Cabral Mesquita.

O Inca recomenda que, depois do tratamento, seja após a cirurgia ou a radioterapia, o acompanhamento seja feito pelas dosagens do antígeno prostático específico (PSA) em amostras de sangue a cada 3 ou 6 meses.

Câncer de próstata tem cura?

Sim, especialmente quando diagnosticado precocemente. As taxas de cura são altas para os casos detectados nos estágios iniciais.

Prevenção

Segundo o médico, não há prevenção garantida, mas adotar medidas para uma rotina mais saudável, como dieta balanceada, prática de exercícios regulares e exames regulares podem ajudar a reduzir o risco da enfermidade.

Na rede pública de saúde no Ceará, o HGCC oferece um serviço especializado em urologia, com uma equipe multidisciplinar dedicada ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer de próstata, utilizando tecnologias avançadas e abordagens personalizadas para cada caso.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que as unidades estaduais referência para tratamento de câncer de próstata são: Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, e o Hospital Regional Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. Há também atendimento na rede conveniada do SUS em todo o Estado.

Contudo, em caso de suspeita da doença, a Pasta orienta que o paciente procure primeiro o atendimento pela rede primária, no Posto de Saúde, para que ele receba as orientações necessárias, e não diretamente no hospital referenciado para o tratamento.