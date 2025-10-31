Viva Saúde Ceará

Diário do Nordeste
Samu: profissionais relatam comprometimento com realização de um bom serviço para a população

Veteranos do Serviço relembram primeiros momentos na profissão. Pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios para o cotidiano dos socorristas

Rede hospitalar estadual garante serviços de alta complexidade no Ceará e moderniza equipamentos

Equipamentos novos foram adquiridos para o HGF. Em outras unidades, como Hospital de Messejana, HRSC (em Quixeramobim) e HRC (em Juazeiro do Norte) tratamentos complexos salvam vidas de pacientes do Ceará e de outros estados

Saiba onde procurar atendimento odontológico gratuito no Ceará

Atendimentos podem ser realizados nos postos de saúde. Procedimentos complexos são tratados nos Centros de Especialidades Odontológicas

Como o conceito de Compliance tem inovado a gestão pública de saúde no Ceará

Programa promove conduta ética nas relações e auxilia na implantação de mecanismos de prevenção e controle de riscos

Humanização é princípio que norteia a maternidade mais tradicional do Ceará

O Hospital Geral César Cals, da rede pública estadual, investe em constantes inovações e melhorias nos processos para prestar serviços cada vez mais humanizados às gestantes e aos bebês

Câncer de próstata: prevenção e tecnologia reduzem riscos para os pacientes

Segundo tipo mais comum de câncer em homens, a doença se manifesta de forma silenciosa em estágios iniciais. Campanhas como o Novembro Azul auxiliam no incentivo à prevenção

Hospitais estaduais ampliam atendimentos nas emergências com metodologia de gestão

Hospital Geral de Fortaleza e Hospital Infantil Albert Sabin integram fases diferentes do projeto que conta com participação do Hospital Sírio-Libanês

Produção científica avança qualificando o atendimento na saúde pública

Projetos de pesquisa da Escola de Saúde Pública do Ceará aproximam a ciência das necessidades concretas do SUS

Hospitais regionais auxiliam no processo de regionalização da saúde

Com o objetivo de assegurar e ampliar o acesso da população a serviços especializados, o processo de regionalização da saúde no Ceará passa pela descentralização da gestão, pelo uso de alta tecnologia e pelo atendimento humanizado. Hospitais regionais cumprem papel fundamental nessa interiorização dos serviços.

O que as boas práticas internacionais de saúde pública têm a ensinar ao Ceará

Países como Portugal e Espanha são inspiração para mudanças no sistema de saúde cearense.

Redação 18 de Agosto de 2020
