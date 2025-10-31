Viva Saúde Ceará

Veteranos do Serviço relembram primeiros momentos na profissão. Pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios para o cotidiano dos socorristas
Equipamentos novos foram adquiridos para o HGF. Em outras unidades, como Hospital de Messejana, HRSC (em Quixeramobim) e HRC (em Juazeiro do Norte) tratamentos complexos salvam vidas de pacientes do Ceará e de outros estados
Atendimentos podem ser realizados nos postos de saúde. Procedimentos complexos são tratados nos Centros de Especialidades Odontológicas
Programa promove conduta ética nas relações e auxilia na implantação de mecanismos de prevenção e controle de riscos
O Hospital Geral César Cals, da rede pública estadual, investe em constantes inovações e melhorias nos processos para prestar serviços cada vez mais humanizados às gestantes e aos bebês
Segundo tipo mais comum de câncer em homens, a doença se manifesta de forma silenciosa em estágios iniciais. Campanhas como o Novembro Azul auxiliam no incentivo à prevenção
Hospital Geral de Fortaleza e Hospital Infantil Albert Sabin integram fases diferentes do projeto que conta com participação do Hospital Sírio-Libanês
Projetos de pesquisa da Escola de Saúde Pública do Ceará aproximam a ciência das necessidades concretas do SUS
Com o objetivo de assegurar e ampliar o acesso da população a serviços especializados, o processo de regionalização da saúde no Ceará passa pela descentralização da gestão, pelo uso de alta tecnologia e pelo atendimento humanizado. Hospitais regionais cumprem papel fundamental nessa interiorização dos serviços.
Países como Portugal e Espanha são inspiração para mudanças no sistema de saúde cearense.