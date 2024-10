Primeiro caso de nova variante da mpox é registrado no Reino Unido

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) anunciou, na quarta-feira (30), o primeiro caso da mais recente variante do vírus mpox, chamada clado IB Mpox. A variante provocou uma grande epidemia na África, mas, conforme a agência, "o risco para a população é baixo".

"É a primeira detecção desse tipo de mpox no Reino Unido. É diferente do clado II da mpox que estava circulando em níveis baixos no Reino Unido desde 2022, principalmente entre homossexuais e bissexuais", informou a UKHSA.

O caso foi detectado em Londres, e a pessoa, internada em um hospital, "viajou recentemente a países africanos que estão tendo casos de clado IB Mpox", acrescentou o organismo.

Um caso de infecção com essa nova variante foi detectado na Alemanha em 22 de outubro, após um caso na Suécia e em vários países asiáticos. "Todos os contatos dessa pessoa serão submetidos a testes e vacinação, se necessário, e serão informados sobre os cuidados adicionais que devem ser prestados se desenvolverem sintomas ou apresentarem resultado positivo", disse a UKHSA.

A agência acrescentou que está trabalhando "em estreita colaboração" com o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido (NHS) "para determinar as características do patógeno e avaliar melhor o risco para a saúde humana".

Sintomas

O mpox é um vírus transmitido de animais para humanos, mas também entre humanos, e causa febre, dores musculares e lesões na pele.

Uma nova epidemia vem ocorrendo na África há vários meses, com as maiores taxas de infecção na República Democrática do Congo (RDC), Burundi e Nigéria.