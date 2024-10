O que é pubalgia, inflamação que afeta Viih Tube no final da gravidez e causa fortes dores

Grávida de nove meses de Ravi, fruto da união com o também ex-BBB Eliezer, Viih Tube compartilhou nas redes sociais que está sofrendo de fortes dores na região do osso público, localizado na parte da frente da bacia. A influenciadora foi diagnosticada com pubalgia, uma inflamação que também pode atingir a parte superior das coxas, a região da virilha e a parte inferior da barriga.

Conforme a Sociedade Brasileira do Quadril, a pubalgia é uma condição classificada por dor na sínfise pública, com irradiação para as regiões da virilha e inferior ao abdome. A síndrome pode estar relacionada a graus variáveis de impotência funcional e de fraqueza muscular no local.

Veja também Ser Saúde Após casos de E. coli, fornecedor de cebolas do McDonald's anuncia recolhimento de lotes Ser Saúde Causa da morte de Maguila, encefalopatia traumática crônica não tem cura; conheça sintomas

Popularmente é conhecida como pubeíte e pubalgia de atleta, e age afetando os tendões musculares e articulações de forma crônica. A condição pode ser diagnosticada exames de ultrassom, raio-x, tomografia e até ressonância magnética.

Quais são as causas da pubalgia

Conforme o Hospital Israelita Albert Einstein, a pubalgia acontece quando "a parede abdominal inferior ou os tendões que são responsáveis por ligar os músculos à pélvis acabam se rompendo".

A síndrome ocorre quando o paciente realiza movimento contínuos no quadril, como torções, saltos e chutes. Por essa razão, ela é bastante atrelada a atletas.

No caso de gestações, como a de Viih Tube, a pubalgia pode surgir durante movimentos de rotação ou ao realizar movimentos bruscos, como levantar de madrugada para ir ao banheiro.

Tratamento

O tratamento para a pubalgia inclui repouso de sete a dez dias seguidos e bolsas de gelo no local dolorido, quando latejar. O uso de anti-inflamatórios também pode ser recomendado por um médico. Em casos mais graves, pode ocorrer um procedimento cirúrgico laparoscópica.

Formas de prevenir a síndrome estão realização de atividades físicas que fortalecem o quadril e pélvis, como natação e ioga.