Após casos de E. coli, fornecedor de cebolas do McDonald's anuncia recolhimento de lotes

Fornecedora de produtos para o McDonald's nos Estados Unidos, a empresa Taylor Farms anunciou o recolhimento de lotes da cebola produzida no estado do Colorado devido ao surto da bactéria E. coli, que estaria relacionada ao sanduíche Quarteirão da rede de fast-food

De acordo com o comunicado da Taylor Farms, ainda não foram encontradas evidências de E. coli nos ingredientes suspeitos, mas que decidiu retirar os produtos "por precaução". A empresa forneceu os produtos às lojas da rede nos estados que tiveram pessoas infectadas. A investigação aponta que a cebola fatiada usada no "Quarterão" com Queijo estaria contaminada.

A bactéria causou a morte de um idoso e uma infecção em pelo menos 49 pessoas nos Estados Unidos. Do total de infectados, 10 foram hospitalizados. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) emitiu alerta de segurança alimentar sobre os casos nesta semana.

Conforme veiculado no jornal Folha de S. Paulo, um grande cliente da Taylor Farms, a US Foods Holding, também teria orientado um restaurante da rede a destruir as cebolas recebidas da fabricante.

"A Taylor Farms Colorado removeu do mercado cebolas produzidas em nossa instalação no Colorado. Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a FDA e o CDC durante esta investigação em andamento", informou a empresa em nota nessa quarta-feira (23).

Em comunicado, o McDonald’s esclareceu que, por precaução, está removendo temporariamente o Quarteirão de restaurantes localizados na área afetada: Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, além de partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Novo México e Oklahoma.

Bactéria E. coli

Em casos de infecção por E. coli, a maioria dos pacientes apresenta cólicas estomacais intensas, diarreia (geralmente com sangue) e vômitos. Os sintomas, na maior parte das vezes, começam de três a quatro dias após o contato com a bactéria.

De acordo com o CDC, grande parte dos pacientes se recupera sem necessidade de tratamento hospitalar no prazo de cinco a sete dias. Algumas pessoas, entretanto, podem desenvolver sérios problemas renais, como a síndrome hemolítico-urêmica, e precisam de internação.

Estudos apontam que os surtos causados por E. coli têm como primeira causa a contaminação fecal de água ou de alimentos devido a saneamentos deficientes e más práticas de higiene pessoal.

Já os principais alimentos associados ao surgimento da bactéria são: