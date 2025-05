Empresário morre durante procedimento de ozonioterapia no PR; entenda o que é

O empresário Mauro Fernandes Júnior, de 41 anos, morreu na última terça-feira (29) devido a complicações de um processo de ozonioterapia em uma clínica de estética no município de Paranaguá, no Paraná. A vítima veio a óbito durante uma sessão do procedimento para tratar uma luxação no ombro.

Mauro sofreu uma parada cardíaca logo após o início da ozonioterapia. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Paraná. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme registrado em boletim de ocorrência, o empresário já havia relatado, em uma sessão anterior, sintomas adversos do procedimento como tonturas.

No dia da sessão que levou Mário a óbito, a profissional responsável pelo processo prestou os primeiros socorros e acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica tentou reanimá-lo por cerca de 50 minutos, mas o empresário não resistiu e morreu na clínica de estética.

O que é ozonioterapia

A ozonioterapia é uma mistura de ozônio e oxigênio puro, chamado de ozônio medicinal. Durante a sessão, é aplicada em alguma parte do corpo como tratamento para dor, ferida ou doença específica.

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, o objetivo do procedimento é melhorar a oxigenação dos tecidos e também fortalecer o sistema imunológico por meio de mecanismos celulares em resposta a um estresse oxidativo.

"A ozonioterapia poderia ser aplicada para melhorar a circulação, a oxigenação sanguínea e aumentar as ações anti-inflamatórias e antissépticas", informa o artigo.

Segundo o estudo, acredita-se que, quando o ozônio entra em contato com os fluidos corporais, há um aumento de proteínas, glóbulos vermelhos e o suprimento de oxigênio no corpo.

Entre os tipos de aplicação da ozonioterapia, estão:

Aplicação cutânea;

Aplicação bucal;

Aplicação retal;

Injeção subcutânea;

Auto-hemoterapia (quando o sangue é retirado do organismo, misturado ao ozônio e depois aplicado novamente no indivíduo).

O uso do procedimento, no entanto, é controverso, com algumas advertências da comunidade médica.

A Associação Médica Brasileira reiterou que faltam evidências científicas de qualidade que justifiquem uma mudança no caráter experimental desse tipo de tratamento e mantém a posição contrária à terapia com ozônio que vem manifestando há anos.

O Ministério da Saúde reforçou informações da legislação sobre o procedimento: