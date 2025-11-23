Sua sobrancelha está caindo? Saiba 7 motivos e como evitar

A queda de pelos da sobrancelha, embora menos comum que a queda de cabelo, é um problema que afeta pessoas de diferentes idades e pode sinalizar problemas de saúde mais complexos.

Mais do que uma moldura do rosto, as sobrancelhas têm uma função protetora e estão diretamente ligadas à saúde da pele e dos folículos pilosos. Quando começam a cair em excesso, o problema vai além da estética.

Especialistas explicam que a perda progressiva dos fios, conhecida como madarose, pode surgir por motivos variados, como estresse, alopecia, deficiências nutricionais, inflamações, problemas hormonais ou até efeitos de procedimentos estéticos.

Entender essas causas é fundamental para identificar quando o quadro é apenas temporário e quando merece investigação médica.

“A sobrancelha é sensível às mesmas condições que afetam o couro cabeludo. O erro está em achar que a queda é apenas estética, quando, na verdade, pode ser o reflexo de algo maior no corpo”, diz o médico Vlassios Marangos Junior*, especialista em queda capilar e transplante capilar.

Confira abaixo 7 motivos comuns que explicam por que suas sobrancelhas podem estar caindo, e o que fazer para evitar.

1. Depilação em excesso

Legenda: A depilação incorreta da região pode gerar falhas permanentes. Foto: Shutterstock.

Entre os principais motivos da queda de pelos, o hábito de pinçar, arrancar ou usar ceras repetidamente pode causar inflamação nos folículos e até falhas permanentes.

“Cada fio tem um ciclo de vida. Quando a retirada é constante, o folículo pode se atrofiar e deixar de produzir novos pelos”, alerta Marangos.

2. Estresse e alterações hormonais

Mulheres que estão enfrentando variações hormonais, como o período da menopausa e pós-parto, ou pessoas diagnosticadas com distúrbios da tireoide podem estar mais suscetíveis ao problema.

Assim como o estresse emocional intenso também pode interferir no crescimento dos pelos.

“O estresse libera cortisol, que reduz o fluxo sanguíneo nos folículos e causa queda em áreas como sobrancelhas e couro cabeludo”, afirma o especialista.

3. Falta de nutrientes essenciais

Deficiências de ferro, zinco, vitamina D, biotina e proteínas podem comprometer o crescimento capilar e dos pelos faciais.

É recomendada uma dieta equilibrada, baseada em alimentos que auxiliam para a nutrição dos fios ricos em proteína como: carne, peixe e leguminosas, as vitaminas A, E e C, ômega 3, biotina e ferro.

“O folículo piloso precisa de nutrientes para funcionar. Dietas restritivas ou má absorção intestinal refletem rapidamente na sobrancelha”, alerta o médico.

4. Uso de cosméticos inadequados

Legenda: Procedimentos estéticos nas sobrancelhas devem ser realizados sob orientação profissional. Foto: Shutterstock.

Produtos como tônicos, géis ou maquiagem com fragrâncias e álcool podem irritar a pele e causar queda.

“A região da sobrancelha é delicada. O uso contínuo de cosméticos agressivos pode inflamar os folículos e levar à perda progressiva dos pelos”, explica Marangos.

O que usar para tratar a queda?

Por outro lado, produtos que ajudam no crescimento e que contenham ativos para melhorar a circulação como minoxidil e latanoprosta são indicados.

Óleos naturais como óleo de rícino, óleo de alecrim e óleo de argan também são boas opções para o tratamento da queda.

5. Doenças de pele e infecções locais

Condições como dermatite seborreica, psoríase, eczema e foliculite afetam a área das sobrancelhas e podem gerar a madarose.

Por essas doenças causarem uma inflamação e alteração na oleosidade da pele, podem levar a falhas temporárias ou permanentes na região.

6. Distúrbios da tireoide

O médico explica que o hipotireoidismo é uma das causas mais comuns de queda nas sobrancelhas devido à baixa produção dos hormônios da tireoide, que desacelera o metabolismo folicular. Assim, os pelos param de crescer.

7. Envelhecimento natural

Com o passar dos anos, o ciclo de crescimento dos pelos diminui, e as sobrancelhas se tornam mais ralas e finas.

“É um processo natural, mas pode ser amenizado com tratamentos estimulantes e cuidados adequados com a pele”, orienta Vlassios Marangos.

Como tratar e prevenir a queda dos pelos

Conforme o especialista, o tratamento para a queda dos pelos da sobrancelha depende da causa, mas o diagnóstico precoce faz toda a diferença.

Para a prevenção do problema, é interessante estimular a circulação sanguínea da região, realizando massagens e penteando as sobrancelhas diariamente, favorecendo o crescimento de novos fios.

A hidratação, nutrição dos fios e microagulhamentos também são recomendados.

“Evitar agressões, manter uma alimentação equilibrada e buscar avaliação médica são passos essenciais. Em casos avançados, o transplante de sobrancelhas pode devolver volume e naturalidade com excelentes resultados”, conclui Marangos.

Como fazer a higiene e hidratação da região?

Confira a seguir hábitos que ajudam a promover crescimento saudável dos fios:

Para a higienização: lavar as sobrancelhas diariamente com um sabonete neutro;

Esfoliação 1 vez por semana para remover células mortas e melhorar a circulação;

Uso de hidratante facial.

Uso de protetor solar.

Evitar retirar os pelos de forma incorreta, para não danificar o folículo;

Não esfregar os fios com força;

Remover com cuidado maquiagem como sombras e lápis.

A importância do acompanhamento profissional

O acompanhamento profissional é essencial para a prevenção e tratamento da madarose, uma vez que a queda pode vir de diversos fatores, como alopecia, alteração de tireoide e deficiências nutricionais.

“O acompanhamento é necessário para avaliar o caso de perto para realizar o diagnóstico da queda com precisão, solicitar exames para verificar alterações hormonais ou deficiências de vitaminas. Prescrevendo tratamento correto e, se necessário, procedimentos clínicos como microagulhamentos”, finaliza o médico.

*Vlassios Marangos Junior é graduado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo (FM-Unicid); pós-graduado em medicina de urgência e emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein, possui experiência em técnicas avançadas, como Follicular Unit Extraction (FUE) com uso do Implanter.