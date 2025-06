15 hábitos que podem estar acabando com a saúde da sua pele e o que fazer para evitá-los

Está com a pele ressecada, com aspecto envelhecido, manchas que incomodam ou acne? Saiba que hábitos comuns do dia a dia, que passam despercebidos, podem estar prejudicando a qualidade da sua pele.

Para além de questões estéticas, ter uma rotina de cuidados dermatológicos também contribui para a prevenção de doenças e para o bem-estar geral do organismo. Entre os erros mais comuns, estão a higienização incorreta, a falta do filtro solar, o uso de receitas caseiras e a negligência com o sono.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste listou os principais hábitos que podem estar acabando com a saúde da sua pele e, com a orientação de um especialista, te mostra o caminho de como evitá-los. (Veja detalhes na lista abaixo)

Não usar filtro solar

A forte incidência do sol é um dos fatores que mais causam o envelhecimento precoce e o risco de câncer e alterações de pele, como manchas e melasma. Por isso, o uso do filtro solar é indispensável na rotina.

“Se a pessoa não adquire esse hábito no dia a dia, com o tempo, as alterações que o sol provoca vão se acumulando, incluindo alterações no DNA, das células da nossa pele e tudo isso, no futuro, vai trazer consequências”, alerta a dermatologista Silvia Helena Rodrigues. Além do rosto, é importe não esquecer da aplicação do filtro no pescoço e colo.

A profissional indica que o protetor deve ser usado em qualquer ambiente que tenha luz, seja a iluminação direta ou indireta, principalmente pelo uso excessivo de telas, que emitem a luz azul — telas de computadores, smartphones, tablets e lâmpadas.

“As lâmpadas também têm ação inflamatória na pele, não é a mesma intensidade da luz solar, mas também promovem manchas que podem piorar o melasma. Então, quem usa muita tela de computador, celular ou tablet também precisa usar o filtro solar”, esclarece a médica.

Lavar ou esfoliar em excesso

Legenda: A exfoliação em excesso pode danificar a barreira natural da pele Foto: Shutterstock

O cuidado com a pele começa com uma boa higienização. No entanto, a máxima de que tudo em excesso faz mal também vale nesse quesito. Então, nada de lavar ou fazer esfoliação além do indicado.

“Pacientes de pele oleosa devem evitar lavar o rosto em excesso, porque quanto mais você lava e acha que vai ficar mais limpo, na verdade, acaba promovendo o chamado efeito rebote. Quando a pele é oleosa e você remove a oleosidade com excesso de lavagem, ela vai acabar tendo mais produção de óleo para compensar esse excesso que foi perdido”, explica Silvia Helena Rodrigues.

Já em relação à pele seca, quanto mais se lava, mais se agride a pele. O segredo é o equilíbrio.

“Hoje, a gente prefere essas limpezas mais suaves. Pacientes que usam maquiagem mais pesada estão fazendo aquela limpeza da pele em duas etapas, com o cleansing oil, para depois fazer a limpeza com sabonete. Todas são formas de agredir menos a pele”, indica a dermatologista.

“Tem pacientes com a pele oleosa que adoram esfoliar em excesso, para tentar tirar os cravos, mas a esfoliação deve ser feita poucas vezes, quando há necessidade, no máximo, duas vezes no mês”, recomenda.

Banho quente

O banho de água quente, não só em climas mais secos, aumenta a produção de oleosidade, estimulando as glândulas sebáceas — as glândulas que produzem a oleosidade da nossa pele e são ativadas no calor. Então, o banho quente danifica a epiderme devido à ativação do sebo pelo aquecimento excessivo da pele.

Beber pouca água

Além de tirar as impurezas do organismo e ajudar a eliminar as toxinas que acumulamos ao longo do tempo, a água é essencial para saúde da pele também.

Conforme a especialista, a água auxilia na formação do colágeno e das proteínas, essenciais para melhorar a qualidade da pele. Por isso, é preciso ter atenção para a ingestão correta do líquido.

“A quantidade correta de ingestão de água depende do peso do paciente, em média de 30 a 40 ml por quilo ao dia. Então, em um paciente de 70 kg, por exemplo, o ideal é pelo menos 2 litros e 200ml de água por dia”, indica a dermatologista.

Estresse

O estresse aumenta os níveis de cortisol no nosso organismo, que é um corticoide natural. Quando estamos em situações de irritação e tensão, produzimos mais cortisol, e isso influencia nos processos inflamatórios do corpo, o que pode agravar problemas já existentes.

“O paciente que tem acne, ele tende a ter mais acne quando está sob estresse, assim como o paciente que tem pele oleosa, vai tender a ter mais oleosidade, se tem queda de cabelo, pode piorar essa queda”, assinala Silvia Helena.

Dormir mal

Além do estresse, outro hábito que também leva ao aumento de produção de cortisol é a má qualidade do sono. Noites mal dormidas também podem prejudicar a saúde da pele.

“A produção de cortisol deixa o metabolismo desregulado. O hábito de dormir bem é muito importante e, às vezes, é negligenciado. Dormir muito tarde vai prejudicar a produção dos nossos hormônios. O GH é um hormônio importantíssimo para a pele e é produzido no horário, no máximo, às duas, três da manhã, o horário de pico de produção de cortisol. Então, se você vai dormir muito tarde ou tem insônia, você perde essa produção que é tão importante para a saúde da pele”, destaca a profissional.

Dormir de maquiagem

Não se esqueça: sempre tire a maquiagem antes de dormir. A falta da higienização leva à obstrução de poros e ao aumento da produção de oleosidade, contribuindo para o surgimento de cravos e espinhas.

Usar produto fora da validade

Outro ponto de atenção é criar o hábito de sempre olhar a data de validade de maquiagens, cosméticos e remédios tópicos, tanto na compra dos produtos, como na hora de usá-los, para se certificar da qualidade e se precaver de problemas de pele como alergias, irritações, descamação e obstrução de poros.

Espremer cravos e espinhas

Uma prática muito comum e que prejudica a saúde da pele é espremer cravos e espinhas. Esse costume pode levar a infecções graves, uma vez que as unhas são contaminadas por bactérias. Além do risco de marcas, manchas e cicatrizes devido ao processo inflamatório.

“Esse machucado provocado ao espremer uma espinha pode levar a um processo inflamatório. Já tive pacientes com infecções graves, de até internação, por estarem com a mão contaminada na hora de espremer”, alerta Silvia Helena.

Não limpar pincéis e esponjas

Legenda: A limpeza de pincéis evita o aparecimento de cravos e espinhas Foto: Shutterstock

Além da higienização da própria pele, não se pode esquecer de limpar e secar corretamente pincéis, esponjas e outros acessórios utilizados diretamente na epiderme. A limpeza frequente e correta evita a umidade e o acúmulo de bactérias, fungos e ácaros.

Não usar produto indicado para o seu tipo de pele

Saber identificar o seu tipo de pele — normal, seca, oleosa ou mista — é o primeiro passo para engatar uma rotina de cuidados ideal. A partir da consulta com um especialista, você recebe as orientações necessárias, de forma individualizada e estratégica, com a prescrição de produtos específicos que atendam suas necessidades e combinem com seu tipo de pele.

Receitas caseiras

A especialista alerta para as receitas caseiras compartilhadas na internet. Apenas um dermatologista pode prescrever de forma segura um protocolo para tratamento da pele.

“O excesso de informação leva à desinformação. As pessoas precisam saber que nem todo tipo de pele combina com todo tipo de produto. Então, o que funciona para uma pessoa não obrigatoriamente vai servir para outra. Para isso, existe a consulta médica, avaliação e a individualização do tratamento”, afirma a profissional.

“É um problema constante hoje no consultório. Muitos pacientes com crises de acne que pegam receitas absurdas, de quem está fazendo um desserviço só para ganhar seguidores, e muitas vezes levando ao uso de produtos totalmente inadequados para outros tipos de pele”, complementa.

Excesso de açúcar

Uma alimentação balanceada pode ser uma grande aliada da saúde da pele. Do contrário, alimentos com excesso de açúcar podem causar reações inflamatórias e piorar quadros de acne, manchas, entre outros problemas.

“Existem alimentos que são indutores de inflamação, que inflamam o nosso corpo como um todo. O que inflama nosso intestino também inflama a nossa pele. Alimentos com açúcar tendem a aumentar a produção de insulina, liberam no nosso organismo várias substâncias inflamatórias”, explica a dermatologista.

Conforme a especialista, o consumo excessivo do açúcar destrói o colágeno da pele de forma acelerada.

“O açúcar afeta as substâncias que compõem a nossa pele, principalmente o colágeno e a elastina, que é o que sustenta a nossa pele. Ele destrói o colágeno de uma forma muito mais rápida, através de um processo chamado glicação, então, ele quebra o colágeno e, com isso, a sua acidez chega de forma mais precoce. Além dos processos inflamatórios em si”, detalha Silvia Helena Rodrigues.

Sedentarismo

A especialista alerta que o sedentarismo prejudica o bem-estar e a saúde de maneira geral, assim como traz malefícios para a pele.

“Quando nós temos a atividade física em dia, temos uma melhor oxigenação da pele. Quando nós praticamos exercícios, é ativada a nossa circulação, ativando também a nossa drenagem linfática natural. Essa circulação mais ativa oxigena melhor as células da pele, melhorando todo o nosso metabolismo. Lembrando que essa atividade física tem que ser com o filtro solar, pelo menos nos horários com maior incidência do sol”, explica.

Álcool e cigarro

O álcool, se consumido com frequência e em grandes quantidades, causa uma ação de ressecamento e inflamação da pele. Já o cigarro acelera de forma efetiva o processo de envelhecimento devido à presença de diversos radicais livres na nicotina.

“A nicotina impregna na pele. Mesmo que o paciente tenha parado de fumar há muitos anos, o exame detecta o acúmulo da nicotina, o que realmente acelera bastante o processo de envelhecimento”, diz.

Descomplicando o skincare: hábitos simples para incluir na rotina

Para manter a saúde da pele, é preciso incluir hábitos de cuidado na rotina. Esse processo pode ser feito de forma leve, gradual, consistente e sem neuras.

Tudo começa com uma boa higienização. O ambiente urbano é extremamente poluído, o que faz com que se acumule muita sujidade, como efeito da poluição. Então, limpar a pele de forma correta ajuda a diminuir os radicais livres e a oxidação.

Priorize o uso do filtro solar e de um hidratante ideal para o seu tipo de pele.

“Toda pele precisa ser hidratada, independente se é oleosa ou não. Com o hidratante, melhoramos a barreira cutânea, ajudamos a deixá-la íntegra e desinflamada. O que você precisa ter cuidado são os tipos de hidratantes, para pele oleosas ou mais secas”, esclareceu a dermatologista.

Segundo a especialista, a partir dos 25 anos, já é indicado iniciar os tratamentos de rejuvenescimento, como o uso de cremes específicos para a área dos olhos.

“Normalmente, iniciamos com o uso de antioxidantes para o rosto como vitamina C e niacinamida, ativos anti-inflamatórios, que posteriormente podem ser associados aos retinóides — produtos à base de retinol — para que você tenha sempre esse cuidado em dia. Então, em cada fase vamos introduzindo novos produtos que vão ajudar no gerenciamento do envelhecimento”, conclui a médica.