Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba como usar a regra do ABCDE para avaliar pintas e manchas na pele

Identificar os sinais de alerta é um passo importante para a detecção precoce do melanoma.

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
Ser Saúde
foto de mulher de costas mostrando pintas e sinais. Imagem para ilustrar matéria sobre melanoma e a regra do ABCDE de detecção precoce.
Legenda: O melanoma pode surgir na forma de manchas, pintas ou sinais, em qualquer parte do corpo.
Foto: Shutterstock.

O melanoma cutâneo pode ser definido como um tumor maligno desencadeado pela transformação do melanócito, célula cuja principal função é produzir melanina, pigmento que dá cor à pele, ao cabelo e aos olhos.

Conforme informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele devido à alta possibilidade de provocar metástase, a disseminação da doença para outros órgãos.

Regra adotada internacionalmente, o "ABCDE" da pele aponta os sinais sugestivos de tumor de pele do tipo melanoma. Abaixo, saiba mais informações sobre a norma que ajuda na observação de pintas e manchas.

Diagnóstico

O diagnóstico precoce proporciona ao paciente melhores resultados no tratamento. São considerados sinais de alerta da doença sintomas como o aparecimento de uma pinta escura de bordas irregulares, acompanhada de coceira e descamação.

Alterações em uma pinta já existente, que pode aumentar de tamanho, mudar a cor e forma, passando a apresentar bordas irregulares, também são sintomas que merecem atenção. 

O melanoma pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais.

Apesar da gravidade, o Inca avalia que, nos últimos anos, houve grande melhora na sobrevida dos pacientes com melanoma. Esse cenário ocorre especialmente com a detecção precoce do tumor por meio da dermatoscopia, exame no qual se usa um aparelho que permite visualizar algumas camadas da pele não vistas a olho nu, e a introdução dos novos medicamentos imunoterápicos.

Principais causas

A exposição solar é o principal fator de risco ambiental para desenvolvimento do melanoma, segundo explica o dermatologista Guilherme Holanda, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Ceará (SBD-CE).

O médico alerta que pessoas com pele, olhos e cabelos claros, com maior tendência de se queimar do que se bronzear, pertencem ao grupo com maior risco para o melanoma cutâneo, principalmente quando houve queimaduras solares com formação de bolhas na infância.

Outros fatores de risco são múltiplos nevos melanocíticos ou "sinais" (acima de 50), nevos atípicos ou displásicos (pintas não cancerosas que possuem características anormais), nevo congênito gigante (lesão de pele escura, presente desde o nascimento).

Imunossuprimidos e pessoas com histórico familiar ou pessoal de melanoma também estão mais propícios a desenvolver a doença.

Como usar a regra do ABCDE para o autoexame da pele?

foto de paciente com pintas e manchas nas costas sendo examinada por médica com aparelho de dermatoscopia.
Legenda: O exame de dermatoscopia é fundamental para a detecção precoce do melanoma.
Foto: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock.

O especialista reforça a importância de fazer um autoexame regular da pele para monitorar os sinais ou pintas e o aparecimento de novas lesões. A regra do ABCDE pode ser utilizada como parâmetro para avaliação dos sinais, como exemplifica o dermatologista Guilherme Holanda:

  • A: Assimetria — uma metade da lesão é diferente da outra;
  • B: Bordas — bordas irregulares ou mal definidas;
  • C: Cor — Cor variável (presença de várias cores);
  • D: Diâmetro — Geralmente, maior que 6 milímetros;
  • E: Evolução — Mudanças observadas na lesão (tamanho, forma, cor, ou sintomas como coceira, dor ou sangramento) ao longo do tempo.

Quando procurar um diagnóstico profissional?

Sempre que notar uma alteração suspeita na pele é indicado procurar um dermatologista. A detecção precoce é o fator mais importante para a cura do melanoma.

Tratamento

Segundo o Inca, a cirurgia é o tratamento mais indicado para a doença. A radioterapia e a quimioterapia também podem ser utilizadas dependendo do estágio do câncer.

"O melanoma, hoje, é tratado com novos medicamentos, que apresentam altas taxas de sucesso terapêutico. A estratégia de tratamento para a doença avançada deve ter como objetivo postergar a evolução da doença, oferecendo chance de sobrevida mais longa a pacientes que anteriormente tinham um prognóstico bastante reservado", diz artigo do Instituto.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma basocelular, diagnóstico revelado pela atriz Fernanda Rodrigues

teaser image
Ser Saúde

Queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele

teaser image
Ser Saúde

15 hábitos que podem estar acabando com a saúde da sua pele e o que fazer para evitá-los

Como fazer a prevenção da doença?

A prevenção do melanoma se concentra especialmente na proteção contra a radiação ultravioleta (UV), que é o principal fator de risco, e na detecção precoce de qualquer lesão suspeita.

Algumas medidas que podem ser adotadas:

Proteção solar diária

  • Evitar os horários de pico, entre 8h e 16h, quando os raios UV são mais intensos;
  • Usar filtro solar: aplicar um produto de amplo espectro (proteção contra raios UVA e UVB) e com fator de proteção solar (FPS) mínimo de 30;
  • Roupas de proteção UV: usar roupas que cubram a maior parte do corpo, optando, se possível, por tecidos com Fator de Proteção Ultravioleta (FPU).

Evitar bronzeamento artificial

As câmaras de bronzeamento, proibidas no Brasil desde 2009, aumentam o risco de melanoma e devem ser totalmente evitadas, pois emitem radiação UV intensa, adverte o dermatologista Guilherme Holanda.

Detecção precoce

Para se prevenir da doença, é recomendado o autoexame regular da pele e consulta regular ao dermatologista.

Assuntos Relacionados
foto de mulher de costas mostrando pintas e sinais. Imagem para ilustrar matéria sobre melanoma e a regra do ABCDE de detecção precoce.
Ser Saúde

Saiba como usar a regra do ABCDE para avaliar pintas e manchas na pele

Identificar os sinais de alerta é um passo importante para a detecção precoce do melanoma.

Raísa Azevedo
Há 1 hora
Imagem de tâmara para matéria sobre tâmara como substituto natural do açúcar e aliada no pré-treino.
Ser Saúde

Tâmara: substituto natural do açúcar e aliado no pré-treino

Fruta deve ser consumida de 15 a 30 minutos antes do treino.

Beatriz Rabelo
10 de Novembro de 2025
Cartelas de medicamentos.
Ser Saúde

Paracetamol na gravidez não causa autismo, mostra estudo

A falsa informação partiu do presidente dos Estados Unidos.

Redação e AFP
10 de Novembro de 2025
Fachada da Anvisa, que proibiu comercialização de suplementos com ozônio.
Ser Saúde

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Agência apontou que o gás não possui avaliação de segurança para uso nesse tipo de produto.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem de uma mulher com um sensor de diabetes para uma matéria sobre quais os tipos de diabetes.
Ser Saúde

Quais os tipos de diabetes?

Entenda as principais diferenças.

foto de mulher manuseando suplemento em comprimido com as mãos.
Ser Saúde

Pré-treino pode levar à morte súbita? Entenda perigos e cuidados

Especialistas indicam quem pode usar substâncias, riscos e possíveis sintomas.

Raísa Azevedo
31 de Outubro de 2025
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.
Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher coçando a cabeça para uma matéria sobre coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo

Conheça medidas para evitar coceira.

foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.
Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros
Ser Saúde

Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros

A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma pessoa apertada para ir ao banheiro para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Ser Saúde

Incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção

O consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes aumenta as chances de desenvolver a condição.

Beatriz Rabelo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher colocando um sensor de diabetes para evergreen sobre como tratar, prevenir e monitorar a doença.
Ser Saúde

Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

Sensores ajudam a acompanhar os níveis de glicose do sangue e a prevenir emergências.

Beatriz Rabelo
27 de Outubro de 2025
Imagem de um nariz com uma lesão para matéria sobre queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele.
Ser Saúde

Queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele

Lesão pré-cancerígena afeta a parte mais superficial da pele, mas acende alerta para cuidados.

Beatriz Rabelo
25 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher diabética com sensor para matéria sobre novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar.
Ser Saúde

Novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar

Sensor Accu-Chek SmartGuide possui uma tecnologia inédita para pacientes com diabetes.

Beatriz Rabelo
24 de Outubro de 2025
Cerveja colocadas em cima do balcão de madeira de um bar
Ser Saúde

Cerveja sem álcool ou low alcohol? Qual a diferença e como escolher

Quantidades específicas de álcool em cada bebida podem ser definidoras para os consumidores

Foto de um drink.
Ser Saúde

Saiba quais são as bebidas mais suscetíveis à adulteração com metanol

Há risco para bebidas destiladas e fermentadas

Redação
22 de Outubro de 2025
Imagem mostra membros do Ministério da Saúde durante anúncio do pacote de medidas para ampliar serviços de radioterapia
Ser Saúde

SUS pagará auxílio de até R$ 300 a pacientes que viajam para fazer radioterapia

Iniciativa garante recursos para transporte, alimentação e hospedagem de pacientes em tratamento longe de casa

Redação e Agência Brasil
22 de Outubro de 2025
Mão segura frasco de etanol farmacêutico.
Ser Saúde

Como desintoxicar de metanol? Entenda o que fazer em caso de sintomas

Há antídoto para o metanol, mas o tratamento deve ser feito em hospital

Luana Severo
22 de Outubro de 2025
A imagem mostra um homem realizando um teste de esforço em uma esteira, com sensores e máscara de oxigênio conectados ao corpo. Ao lado, um médico.
Ser Saúde

Exames médicos antes da academia são obrigatórios? Entenda

Nathália Paula Braga*
22 de Outubro de 2025
foto de homem passando mal em academia para ilustrar matéria sobre morte súbita durante o treino.
Ser Saúde

Morte súbita durante o treino: o que pode causar e como prevenir?

Em apenas uma semana, duas vítimas de mal súbito morreram em academias de Fortaleza

Raísa Azevedo
21 de Outubro de 2025