Anvisa retira do mercado vinagre de maçã da marca Castelo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa quarta-feira (27), o recolhimento do vinagre de maçã da marca Castelo. O órgão também suspendeu a comercialização, a distribuição e o consumo do produto.

A suspensão foi anunciada após a emissão de um laudo de análise fiscal pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal, que reprovou o vinagre no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre. A avaliação concluiu que o produto apresentou uma quantidade da substância que não está informada no rótulo.

O dióxido de enxofre em alimentos, especialmente se não estiver identificado, pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao composto.

O que diz a empresa?

Em nota enviada à imprensa nacional, a Castelo informou que adota todas as medidas determinadas pela Anvisa em relação ao lote 12M2 do Vinagre de Maçã.

"Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência, valores que norteiam nossa atuação ao longo de 120 anos de história, pois sabemos que o consumidor confia em nossa marca pela consistência e pelo cuidado com a excelência", disse a empresa.

Além disso, a Castelo afirmou que o caso é pontual e que coopera "integralmente com os órgãos reguladores" sobre o assunto.

Informações do lote

O lote a que se refere a determinação da Anvisa é o 12M2. Veja detalhes abaixo:

Produto: Vinagre de Maçã;

Marca: Castelo;

Lote: 12M2;

Data de fabricação: 25/03/2025;

Validade: 25/09/2026.

Clientes que observarem que estão com produtos do lote mencionado devem entrar em contato com a Castelo pelos canais oficiais: SAC 0800 771 6111 ou sacc@casteloalimentos.com.br.