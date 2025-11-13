Anvisa identifica metal em quatro marcas de glitter comestível e suspende vendas

O setor de confeitaria deve redobrar a atenção ao adquirir glitter comestível. Isso por que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (13), a suspensão imediata da comercialização de quatro marcas do produto após identificar a presença de materiais plásticos e de uma substância ainda não identificada, classificada como “metal de transição laminado atômico 99”.

A resolução também proíbe a fabricação, distribuição, divulgação e uso dos itens, além de exigir o recolhimento dos lotes já disponibilizados ao mercado. Segundo a agência, a medida busca prevenir riscos à saúde dos consumidores.

Veja as marcas suspensas

Legenda: Identificada a presença de material plástico nas fórmulas e indicação de uso em alimentos, Anvisa suspende 4 marcas de glitters no mercado. Foto: Reprodução / Divulgação.

Porque Foram Proibidas

Foi identificada a presença de material plástico nas fórmulas, além de um "metal de transição laminado atômico 99 e da indicação de uso em alimentos.

A Agência ainda explica que plásticos, incluindo o polipropileno (PP) micronizado, o tereftalato de etileno (conhecido como “PET” ou “Poli”) e o PMMA (polimetilmetacrilato), não estão autorizados para uso na composição de alimentos,

Suspensão imediata do mercado

A resolução determina a retirada imediata dos produtos do mercado. Além disso, a Anvisa notificou plataformas de comércio eletrônico para remover anúncios e ofertas das marcas suspensas. Foram comunicadas:

Mercado Livre;

Amazon;

Shopee;

Magazine Luiza.

Consumidores que tenham adquirido algum dos glitters proibidos devem contatar o fabricante para receber instruções sobre devolução e descarte adequado.