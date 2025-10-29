Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso de duas substâncias químicas que podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel.

A nova resolução, aprovada em reunião da Diretoria Colegiada nesta quarta-feira (29), visa proteger a saúde da população contra riscos de câncer e problemas reprodutivos, principalmente dos profissionais que trabalham com esses produtos.

Conforme documento da Anvisa, as substâncias proibidas são o TPO (óxido de difenil — 2,4,6-trimetilbenzol — fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA).

Esses componentes são geralmente utilizados em produtos de unha artificial em gel e também os esmaltes em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta (UV) ou LED para endurecer e dar o efeito semipermanente e de brilho, muito comum entre o público feminino.

Riscos

Em setembro, o uso dessas substâncias foi proibido na Europa. Isso porque o TPO foi apontado como um risco à saúde devido ao teor "cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução", conforme regulamentação da União Europeia.

Estudos internacionais em animais confirmaram que essas substâncias apresentam os seguintes riscos:

DMPT: classificado como uma substância que pode causar câncer em humanos.

TPO: classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Ceará (SBD-CE), o TPO também foi considerado um potencial sensibilizante para a pele, podendo levar a reações cutâneas.

A Anvisa reforçou que a nova medida adere aos padrões de segurança da União Europeia. A medida impede que produtos considerados inseguros em outros países sejam comercializados no Brasil.

O órgão enfatiza que proibição das duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético, seja em produtos de higiene pessoal, esmaltes ou perfumes.

O uso ininterrupto da unha de gel pode causar infecção por fungos e bactérias, reações alérgicas e dermatite de contato. Especialistas alertam que o procedimento pode causar dermatite na pele em pessoas alérgicas ao produto e desgaste da unha. "Orientamos que seu uso deve ser evitado ou utilizado por curtos períodos", diz a SBD-CE.

Antes de tudo, o ideal é consultar um médico dermatologista e verificar se você pode fazer o procedimento ou se tem algum fator de risco.

Prazo para retirada do mercado

Segundo a resolução, a retirada desses produtos do mercado deve ocorrer imediatamente: a partir da publicação da norma, fica proibida a fabricação, a importação e a concessão de novos registros ou notificações para produtos que contenham TPO ou DMPT.

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado. Após esse prazo, todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa.

A agência ordena que as empresas façam o recolhimento daqueles produtos que ainda estiverem em lojas e distribuidoras.