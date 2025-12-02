OMS publica diretrizes para uso de canetas emagrecedoras

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, nessa segunda-feira (1º), as primeiras diretrizes de uso dos medicamentos GLP-1, utilizados para tratar a obesidade crônica em adultos.

Conhecidos pelos nomes comerciais Ozempic, Wegovy e Mounjaro, os fármacos surgiram há uma década como tratamentos contra a diabetes e, mais recentemente, são utilizados para facilitar a perda de peso.

Segundo a OMS, os medicamentos podem se tornar uma ferramenta essencial para combater a obesidade, que afeta mais de um bilhão de pessoas no mundo.

Os remédios imitam a ação do hormônio relacionado à secreção de insulina e à sensação de saciedade por meio de mecanismos cerebrais.

Dados da agência revelam que mais de 3,7 milhões de pessoas morreram em 2024 devido a doenças relacionadas à obesidade, e a organização alerta que o número de pessoas obesas pode dobrar até 2030 se medidas contundentes não forem adotadas para conter a tendência.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou em comunicado que as novas diretrizes reconhecem a obesidade como uma doença crônica que pode ser tratada. "Embora os medicamentos por si só não resolvam esta crise mundial de saúde, os tratamentos com GLP-1 podem ajudar milhões de pessoas a superar a obesidade e reduzir os danos associados", afirmou.

Novas diretrizes da OMS

As novas diretrizes recomendam que as terapias com GLP-1 sejam utilizadas em adultos "para o tratamento de longo prazo da obesidade", exceto no caso de mulheres grávidas. No entanto, a OMS destaca que, embora a eficácia dos tratamentos contra esta condição seja "evidente", é necessário mais informações sobre sua segurança e efetividade ao longo de períodos prolongados.

Também é enfatizado que a medicação por si só não reverterá a tendência da obesidade, mas é um importante fator de doenças não transmissíveis, como as cardiovasculares, diabetes tipo 2 e determinados tipos de câncer.

A agência da ONU sugere combinar estas terapias com uma dieta saudável e atividade física, e destacou a importância de "criar ambientes mais saudáveis por meio de políticas sólidas (...) para promover a saúde e prevenir a obesidade".

"Não se pode considerar estes fármacos como uma solução mágica", disse à AFP Jeremy Farrar, subdiretor-geral da OMS encarregado da promoção de saúde, prevenção de doenças e cuidados. "Mas está claro que eles vão se tornar uma parte muito importante de uma abordagem integrada contra a obesidade", acrescentou.