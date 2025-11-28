Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Insupril: o que é, por que foi proibido e quais riscos oferece à saúde

Suplemento foi proibido para venda pela Anvisa.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 14:26, em 29 de Novembro de 2025)
Ser Saúde
Pessoa medindo os níveis glicêmicos sozinha utilizando uma caneta.
Legenda: Profissionais reforçam os cuidados com a doença e a necessidade de não interromper tratamentos sérios.
Foto: Me dia/Shutterstock.

Suplemento alimentar de componentes naturais, o Insupril virou alvo de polêmicas ainda em 2024, ano em que teve a comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O problema começou quando o produto foi anunciado, falsamente, como o responsável pela cura da diabetes. Já é sabido, inclusive, que a doença não possui cura.

Dessa forma, uma venda com anúncio errôneo foi vista como uma espécie de "golpe".

Segundo especialistas, é importante ressaltar que há um risco de vida ao trocar medicações por suplementos sem eficácia.

O que é insupril? 

A endocrinologista e especialista em hormônios, Ana Flávia Torquato, explica que o Insupril é somente um suplemento alimentar.

Não se sabe, por fontes oficiais acessíveis, exatamente qual a composição dele, mas o rótulo aponta a existência de cromo, zinco e magnésio.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Sua sobrancelha está caindo? Saiba 7 motivos e como evitar

teaser image
Ser Saúde

Hibisco: benefícios, usos e tudo que você precisa saber sobre a planta

"Ele vem sendo comercializado no Brasil com alegações de que regula os níveis de açúcar no sangue e cura a diabetes. No entanto, não é aprovado para diagnóstico, tratamento ou cura de nenhuma doença, incluindo a própria diabetes", explica a médica. 

Entenda para quê serve o suplemento Insupril 

Existem comprovações de que ele não pode ser utilizado no tratamento da diabetes, mas, em contrapartida, não existem informações exatas sobre em quais cenários o uso seria indicado.

A endocrinologista aponta que, segundo o material promocional do produto, ele dizia ser "indicado para controle da glicemia, ajudar na eliminação de gorduras, regular o metabolismo e auxiliar a função pancreática".

No entanto, ela ressalta, não há comprovação para nada antes citado.

Pessoa colocando um medidor de nível glicêmico para diabetes no braço.
Legenda: Cuidados com a diabetes são essenciais durante o tratamento.
Foto: Dragana Gordic/Shutterstock.

No fim das contas, também vale lembrar: a venda segue proibida em solo brasileiro. 

"Nenhum suplemento alimentar é comprovadamente eficaz para baixar a glicemia e substituir o tratamento convencional", complementa a profissional.

Para quê ele é indicado?

Até então, não existe nenhuma recomendação fundamentada em evidências para o uso do Insupril, e ele segue sem autorização. 

Insupril cura diabetes?

Não. Esse suplemento não é capaz de curar a diabetes. Assim como já reforçado pela endocrinologista Torquato, não há indicação de nenhum suplemento com esse objetivo.

Sobre o Insupril, a médica ainda ressalta: "a Anvisa identificou falta de comprovação de eficácia, conteúdo desconhecido e propaganda enganosa". 

Pessoa recebendo auxílio de enfermeira para medição de diabetes.
Legenda: Apenas remédios com eficácia científica comprovada podem ser utilizados no tratamento para diabetes.
Foto: LightField Studios/Shutterstock.

Os profissionais apontam que apenas o tratamento já convencional, com medicamentos estudados e aprovados, é o correto para o tratamento da diabetes. A doença, inclusive, não possui cura. 

Porque o Insupril foi proibido pela Anvisa?

O Insupril foi proibido por ter sido comercializado como suplemento alimentar com alegações terapêuticas de tratamento ou cura da diabetes, sem comprovação científica e sem registro de medicamento.

Quais os riscos que o Insupril traz para a saúde?

Torquato reforça que não existem "estudos publicados que demonstrem perfil de segurança ou de eficácia" do Insupril, mas é essa falta de informação que pode indicar cuidado em relação a ele. 

Suplemento alimentar Insupril, proibido pela Anvisa no Brasil.
Legenda: Insupril estava sendo vendido como suplemento capaz de curar a diabetes apesar de não ser indicado por médicos.
Foto: Reprodução.

"Existem riscos potenciais de efeitos adversos, de interações com outros medicamentos, risco de piora da glicemia e agravamento de complicações do diabetes por abandono de terapias reconhecidas", continua a médica. 

Veja alguns dos riscos:

  • Abandono ou atraso de tratamento eficaz (medicação, insulina, dieta, exercício), levando a agravamento da doença e suas complicações;  
  • Uso de um produto não regulado ou cuja composição não está claramente testada, com possível risco de efeitos adversos ou interações desconhecidas; 
  • Gastos econômicos com falsa promessa. 

Qual é o melhor suplemento para controlar a glicemia? 

"Não existe um “melhor suplemento” com evidência robusta para controle primário da glicemia que substitua o tratamento", expõe a endocrinologista.

Segundo ela, exceto em caso de deficiência vitamínica/mineral comprovada, os suplementos não têm indicação para controle glicêmico.  

“Metanálises recentes apontam que alguns nutrientes, como a vitamina D, o magnésio e o zinco, podem ter efeitos positivos modestos, mas com baixa certeza de evidência”, continua Ana Flávia.

Ela enfatiza que o suplemento pode surgir como algo “adicional ao tratamento” se houver deficiência ou indicação específica, sempre sob supervisão médica.

Assuntos Relacionados
Pessoa medindo os níveis glicêmicos sozinha utilizando uma caneta.
Ser Saúde

Insupril: o que é, por que foi proibido e quais riscos oferece à saúde

Suplemento foi proibido para venda pela Anvisa.

Mylena Gadelha
28 de Novembro de 2025
Frasco do Lava Roupas Líquido Tixan Ypê.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de sabão líquido Ypê após detectar bactéria

Segundo o órgão regulador, a própria fabricante constatou o problema em análise.

Redação
28 de Novembro de 2025
Chá tem muitos benefícios e pode auxiliar no emagrecimento.
Ser Saúde

Hibisco: benefícios, usos e tudo que você precisa saber sobre a planta

Nutricionista explica suas propriedades, orienta sobre consumo seguro e alerta para riscos em casos como gravidez, gastrite e pressão baixa.

Redação
27 de Novembro de 2025
Homem coça o cabelo. Ele tem o cabelo preto.
Ser Saúde

O que pode causar coceira no couro cabeludo?

Nem sempre é piolho. Saiba outras possibilidades e fique atento à sua saúde capilar.

Montagem de fotos mostra a fachada da Anvisa à esquerda e o vinagre de maçã da Castelo à direita.
Ser Saúde

Anvisa retira do mercado vinagre de maçã da marca Castelo

O órgão detectou no produto a existência de uma quantidade de dióxido de enxofre que não está informada no rótulo.

Redação
27 de Novembro de 2025
foto de mulher com pinça tirando pelo da sobrancelha.
Ser Saúde

Sua sobrancelha está caindo? Saiba 7 motivos e como evitar

Especialista explica causas da queda dos fios e tipos de tratamento.

Raísa Azevedo
23 de Novembro de 2025
Absorventes com glitter representam aumento do fluxo sanguíneo durante a menstruação.
Ser Saúde

5 sinais de que sua menstruação não está normal

O sangramento uterino anormal pode ter diferentes causas.

Imagem mostra diversos tipos de agonistas da GLP-1, conhecidos como canetas emagrecedoras, de diferentes cores e tamanhos em uma superfície branca, usados para administração de medicamentos.
Ser Saúde

Anvisa proíbe 'canetas emagrecedoras' sem registro

Veja medicamentos vetados para importação ou venda no País.

Carol Melo
21 de Novembro de 2025
Mulher com as mãos nos rins para matéria sobre síndrome nefrótica.
Ser Saúde

Síndrome nefrótica: o que é, principais causas, sintomas e tratamento

Condição pode estar relacionada com queda da imunidade e inchaço.

Beatriz Rabelo
20 de Novembro de 2025
Sequência de absorventes íntimos demonstra o aumento do fluxo menstrual.
Ser Saúde

Sangramento uterino anormal: entenda o que é, causas, sintomas e tratamento

O problema costuma afetar negativamente aspectos físicos, emocionais, sexuais e profissionais de pessoas com útero.

Luana Severo
18 de Novembro de 2025
Foto de vários donuts com glitter.
Ser Saúde

Anvisa identifica metal em quatro marcas de glitter comestível e suspende vendas

A agência justificou que há presença de materiais plásticos nos produtos, além de "metal de transição laminado atômico 99."

Redação
13 de Novembro de 2025
foto de mulher segurando vegetais verde-escuros na mão, tomando suco de frutas cítricas. Imagem para ilustrar matéria sobre alimentos que ajudam a espantar o mau humor.
Ser Saúde

7 alimentos surpreendentes que ajudam a espantar o mau humor

No Dia do Mau Humor, saiba como aliviar os sintomas da irritabilidade.

Raísa Azevedo
13 de Novembro de 2025
Mulher corredora apoia as mãos na lombar.
Ser Saúde

Sua lombar implorou por socorro? O resgate chegou

Cerca de 30% a 50% dos corredores de rua ou na esteira relatam dor na lombar durante a atividade.

Luana Severo
12 de Novembro de 2025
Foto da fachada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Ser Saúde

Suplementos de duas marcas são proibidos pela Anvisa; veja lista

A falta de licença para a produção motivou o recolhimento dos produtos.

Redação
12 de Novembro de 2025
Atleta faz exercício de mobilidade do quadril ao ar livre.
Ser Saúde

Mobilidade de quadril para corrida: exercícios essenciais pré-treino

Trabalhar a mobilidade melhora a amplitude articular e a eficiência do movimento.

Luana Severo
11 de Novembro de 2025
Pessoa analisando batimentos cardíacos por meio do celular e do relógio esportivo.
Ser Saúde

Exercícios de tiro e HIIT para aumentar o VO2 máximo disponível no app de saúde

VO2 máximo é a medida padrão de capacidade aeróbica e indica como está condicionamento físico.

Mylena Gadelha
11 de Novembro de 2025
foto de mulher de costas mostrando pintas e sinais. Imagem para ilustrar matéria sobre melanoma e a regra do ABCDE de detecção precoce.
Ser Saúde

Saiba como usar a regra do ABCDE para avaliar pintas e manchas na pele

Identificar os sinais de alerta é um passo importante para a detecção precoce do melanoma.

Raísa Azevedo
11 de Novembro de 2025
Imagem de tâmara para matéria sobre tâmara como substituto natural do açúcar e aliada no pré-treino.
Ser Saúde

Tâmara: substituto natural do açúcar e aliado no pré-treino

Fruta deve ser consumida de 15 a 30 minutos antes do treino.

Beatriz Rabelo
10 de Novembro de 2025
Cartelas de medicamentos.
Ser Saúde

Paracetamol na gravidez não causa autismo, mostra estudo

A falsa informação partiu do presidente dos Estados Unidos.

Redação e AFP
10 de Novembro de 2025
Fachada da Anvisa, que proibiu comercialização de suplementos com ozônio.
Ser Saúde

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Agência apontou que o gás não possui avaliação de segurança para uso nesse tipo de produto.

Redação
07 de Novembro de 2025