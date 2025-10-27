Diário do Nordeste
Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

Sensores ajudam a acompanhar os níveis de glicose do sangue e a prevenir emergências.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Ser Saúde
Imagem de uma mulher colocando um sensor de diabetes para evergreen sobre como tratar, prevenir e monitorar a doença.
Legenda: Os casos mais graves de diabetes podem resultar em morte.
Foto: Divulgação/Roche Diagnóstica Brasil.

A diabetes é uma condição que atinge pelo menos 16,8% de adultos do mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou que aproximadamente 6,5 milhões de brasileiros são usuários de insulina no tratamento da doença.

Para quem convive com essa condição, o Diário do Nordeste organizou um conteúdo que detalha formas de tratar, prevenir e monitorar a doença. Já quem suspeita da doença precisa estar atento aos principais sintomas, que são fome, sede excessiva e vontade de urinar várias vezes ao dia.

O médico endocrinologista Marcio Krakauer*, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, citou os modos de prevenir a doença e detalhou os tratamentos mais adequados.

Imagem de um medidor de glicemia diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença.
Legenda: A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina.
Foto: Shutterstock/Superbeststock.

Qual é a causa da diabetes?

A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina, hormônio que regula o nível de glicose no sangue. Ele também é responsável por garantir a energia do organismo. 

O aumento da glicemia está relacionado com complicações no:

  • Coração
  • Artérias
  • Olhos
  • Rins
  • Nervos

Os casos mais graves podem levar à morte. 

Quais os sintomas da diabetes?

A fome, sede excessiva e vontade de urinar várias vezes ao dia são os principais sintomas da diabetes, conforme o Ministério da Saúde. 

Os pacientes que possuem diabetes tipo 1, costumam apresentar: 

  • Fome frequente;
  • Sede constante;
  • Vontade de urinar diversas vezes ao dia;
  • Perda de peso;
  • Fraqueza;
  • Fadiga;
  • Mudanças de humor;
  • Náusea e vômito.

Alguns desses sintomas também podem aparecer em paciente tipo 2, que também registram: 

  • Formigamento nos pés e mãos;
  • Infecções frequentes na bexiga, rins e pele;
  • Feridas que demoram para cicatrizar;
  • Visão embaçada.

Tem como reverter o caso de diabetes?

Apesar da diabetes não ter cura, ela pode ser controlada. Os pacientes podem reverter o quadro, ficando em um controle adequado de glicose, ao melhorar o estilo de vida. É preciso incluir hábitos de alimentação saudável e exercícios físicos, detalha a Sociedade Brasileira de Diabetes.

Imagem de uma pessoa diabética correndo para matéria sobre diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença
Legenda: É preciso incluir hábitos de alimentação saudável e exercícios físicos para melhorar o quadro de diabetes.
Foto: Shutterstock/Fabian Montano Hernandez.

Quais são os tipos de diabetes?

Dentre os tipos mais comuns de diabetes, estão: 

Diabetes Tipo 1 Doença crônica não transmissível, hereditária, ocorre principalmente entre crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.
Diabetes Tipo 2 Ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida, sendo relacionada com sobrepeso e sedentarismo. 
Pré-diabetes Ocorre quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não é possível ser caracterizado como Diabetes Tipo 1 ou Tipo 2.
Diabetes gestacional Ocorre temporariamente durante a gravidez, em que as taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal.
Diabetes Latente Autoimune do Adulto (LADA) Condição que acomete adultos e é caracterizada pela destruição de células pancreáticas.

Modos de prevenir a diabetes

Dentre ações precoces que podem ser tomadas para o controle de diabetes, Marcio citou:

  • Alimentação Saudável
  • Atividade física
  • Controle de stress
  • Check-ups médicos

Com isso, o paciente consegue melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações futuras. 

Qual o tratamento mais adequado para a diabetes?

O médico Marcio Krakauer detalhou que a terapia multifatorial precoce ajuda a reduzir os riscos de complicações para pessoas com diabetes tipo 2. 

Dentre as ações tomadas, estão: 

  • Controle glicêmico; 
  • Inibição plaquetária; 
  • Modificação do estilo de vida; 
  • Controle de dislipidemia; 
  • Redução da pressão arterial.

Após mais de duas décadas de acompanhamento, as pesquisas mostraram uma redução da taxa de mortalidade e de complicações microvasculares. Além disso, houve um aumento da sobrevida em quase oito anos. 

Qual é o tratamento inicial para diabetes?

O tratamento inicial para diabetes foca na mudança do estilo de vida com dieta e exercícios. No entanto, a depender do tipo, é necessário incluir outros tratamentos.

No caso da diabetes tipo 1, os pacientes precisam de injeções diárias de insulina para manter a glicose no sangue em valores considerados normais. 

Já as pessoas com diabetes tipo 2, a depender da necessidade de casa pessoa, o médico pode recomendar: 

  • Inibidores da alfaglicosidase: Impedem a digestão e absorção de carboidratos no intestino
  • Sulfonilureias: Estimulam a produção pancreática de insulina pelas células;
  • Glinidas: Agem também estimulando a produção de insulina pelo pâncreas.

Nível de glicemia para matéria sobre diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença
Legenda: Pacientes com diabetes precisam acompanhar o nível de glicemia.
Foto: Shutterstock/Kenchiro168

Benefícios dos monitores contínuos de glicose

Os usos de monitores contínuos de glicose ajudam em diversas situações, tanto em pessoas com doenças metabólicas, quanto em atletas de alto desempenho. Segundo o médico Krakaur, esses monitores também pode ser utilizado por pessoas com doenças não metabólicas, mas que gostariam de acompanham o comportamento do corpo.

Doenças Metabólicas tratamento de diabetes, pré-diabetes, diabetes gestacional, obesidade, síndrome metabólica
Doenças Não Metabólicas manejo da nutrição parenteral, controle glicêmico em pacientes oncológicos em uso de altas doses de esteroides, pesquisas comportamentais
Atleta de alto desempenho otimização de desempenho físico e monitoramento para hipoglicemia 

Novo sensor com inteligência artificial

Os sensores de diabetes são utilizados no tratamento como forma de acompanhar os níveis de glicose no sangue.

A Roche Diagnóstica Brasil desenvolveu um novo sensor, o Accu-Chek SmartGuide, que utiliza inteligência artificial para prever possíveis quedas de açúcar no sangue. Conforme Krakauer, o novo dispositivo atua de forma preditiva.

Esse equipamento possui recursos como:

  • Predição de Hipoglicemia: Informa quando há risco de queda dos níveis de glicose 30 minutos antes, em qualquer horário do dia;
  • Predição Noturna: Alerta com antecedência sobre risco de possíveis quedas glicêmicas durante o sono, em período de 7 horas.

O sensor foi projetado para uso contínuo de até 14 dias, sendo resistente à água e capaz de realizar leituras automáticas a cada cinco minutos. Apesar de ainda não estar disponível nas farmácias, os usuários já podem se cadastrar na lista de pré-lançamento

 

* A repórter viajou a convite da Roche Diagnóstica Brasil para evento em São Paulo.

* Dr.Marcio Krakauer, médico endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ele realiza atendimentos de Endocrinologia Geral, Endocrinologia Pediátrica e Endocrinologia Bariátrica.

