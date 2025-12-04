Diário do Nordeste
Camomila: veja benefícios, como usar e saiba se realmente acalma

Planta é aliada da saúde mental e física e pode melhorar sono, ansiedade e digestão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:04)
Ser Saúde
Chá medicinal camomila em uma xícara branca em uma mesa com camomila e flores de trevo vermelho.
Legenda: A camomila ajuda a reduzir quadros de ansiedade leve a moderada.
Foto: Oksana Lyskova/Shutterstock.

A camomila é uma das plantas medicinais mais usadas no mundo, e não é à toa. Segundo a nutricionista cearense Renata Gondim*, seus efeitos envolvem tanto a saúde mental quanto a física.

Benefícios da camomila para a saúde

Na saúde mental, ela ajuda a reduzir quadros de ansiedade leve a moderada, produzindo um efeito calmante semelhante ao de alguns ansiolíticos leves, porém de forma natural e mais suave. Além disso, melhora a qualidade do sono ao facilitar o adormecer e tornar o descanso mais profundo.

Na saúde física, a camomila se destaca pela ação anti-inflamatória e antioxidante. Também contribui para a digestão, pode aliviar sintomas da TPM e reduzir desconfortos gastrointestinais.

Como usar camomila no dia a dia

A forma mais tradicional é o chá, quente ou gelado, que mantém os ativos da planta. Renata Gondim explica que a camomila também pode fazer parte de suplementos, desde que avaliados e prescritos por um profissional.

Misturá-la com outras ervas, como melissa ou maracujá, pode potencializar o efeito relaxante.

Camomila realmente acalma? O que dizem os estudos?

Sim. A literatura científica é consistente ao demonstrar o efeito calmante da camomila. A nutricionista Renata Gondim destaca três principais mecanismos:

  • Atua no sistema GABA, o mesmo alvo dos benzodiazepínicos, promovendo inibição neuronal de forma mais suave;
  • Reduz citocinas pró-inflamatórias, diminuindo a excitabilidade neuronal e a tensão fisiológica;
  • Diminui a atividade simpática e aumenta o tônus parassimpático, favorecendo relaxamento profundo e sono de melhor qualidade.

Contraindicações e cuidados

Apesar de ser considerada segura para a maioria das pessoas, a camomila exige cautela em alguns casos. Devem evitar ou consultar um profissional:

  • Pessoas com alergia a plantas da mesma família;
  • Usuários de anticoagulantes;
  • Gestantes;
  • Bebês pequenos;
  • Pacientes que utilizam ansiolíticos ou outras medicações que atuam no sistema nervoso.

Perguntas frequentes

Chá de camomila ajuda a dormir mesmo?

Sim. A camomila reduz o tempo necessário para adormecer, melhora a qualidade do sono, diminui despertares e reduz sintomas de ansiedade. O efeito é leve, porém consistente, especialmente útil para mulheres com hiperalerta, TPM, síndrome da sobrecarga ou em perimenopausa.

Posso tomar chá de camomila todos os dias?

Sim. Para a maioria das pessoas, é seguro o consumo diário. A dose recomendada costuma ser de uma a três xícaras por dia, ou cerca de 200 mL. Deve-se apenas evitar nos grupos com contraindicação.

Camomila tem cafeína?

Não. Seu efeito é oposto ao da cafeína, favorecendo o relaxamento.

Pode dar chá de camomila para bebês?

  • Menores de 6 meses: não é recomendado devido ao risco de contaminação e imaturidade intestinal.
  • Acima de 6 meses: pode ser usado com cautela, em pequenas quantidades (10–30 mL, sempre diluídos) e ocasionalmente. Nunca substitui o leite e deve ser oferecido apenas com orientação do pediatra.

*Renata Gondim é nutricionista e ajuda mulheres 35+ a perderem peso ativando a tireoide e o metabolismo lento.

