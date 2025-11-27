Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa proíbe venda de suplemento com aloe vera e óleo de avestruz falsificado

A agência proíbe a venda de itens com aloe vera.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:00)
País
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, dois frascos transparentes de cápsulas da marca Gold Green, com tampas pretas. O rótulo em português diz
Legenda: Fracos de óleo de avestruz e suplemento com aloe vera comercializado de forma irregular.
Foto: Divulgação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de dois produtos irregulares no País e determinou a apreensão imediata de ambos. A medida foi publicada nesta quarta-feira (26),

Os produtos são o óleo de Avestruz Gold Green, da empresa Nutri Gyn Produtos Naturais Ltda., e o suplemento alimentar de vitaminas E e C com extrato Natural de aloe vera, da NS Produtos Naturais Ltda.

No segundo caso, a proibição ocorreu porque a aloe vera — popularmente conhecida como babosa — não é permitida em suplementos alimentares e porque o rótulo não informa a origem do produto.

Óleo de avestruz é alvo de denúncia de falsificação

Segundo a Anvisa, o óleo de Avestruz Gold Green está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e consumido. A decisão foi tomada após a Alemed Nutracêutica Indústria e Comércio Eirelli — cujo nome aparece no rótulo como fabricante — informar que não produziu o item e denunciar o caso como falsificação.

O produto, associado à empresa Nutri Gyn Produtos Naturais Ltda. (CNPJ 20.485.084/0001-08), deve ser retirado de circulação em todo o País.

Presença de aloe vera configura infração sanitária

A Anvisa ainda destacou que a presença de aloe vera no produto da NS Produtos Naturais Ltda configura infração sanitária, pois a planta não é autorizada para uso em suplementos alimentares.

Conforme nota técnica da instituição, de 2011, alimentos e sucos à base de aloe vera levam as substâncias antraceno e antraquinona que são mutagênicas, ou seja, podem causar mutação nas células humanas

Segundo o documento, aloe vera apresenta produtos de biotransformação potencialmente tóxicos, assim não possuem efeitos somente imediatos e facilmente correlacionados com a ingestão, mas também efeitos que se instalam a longo prazo e de forma assintomática, podendo levar a um quadro clínico severo, algumas vezes fatal.

As ações de fiscalização da Anvisa já estão em andamento, e ambos os produtos devem ser recolhidos das prateleiras.

Como consultar os produtos validados/reprovados pela Anvisa?

Site de consultas da Anvisa sobre produtos reprovados
Legenda: Site de consultas da Anvisa sobre produtos reprovados
Foto: Reprodução/ANvisa

A Anvisa facilita o monitoramento de produtos que foram alvo de medidas sanitárias, como suspensão, cancelamento ou falsificação por meio de um site. Uma interface de consulta, focada em "Produtos Irregulares", concentra as resoluções e alertas publicados a partir de fevereiro de 2021, permitindo que cidadãos e empresas verifiquem de forma rápida a legalidade de itens no mercado.

Para utilizar a funcionalidade, o usuário deve acessar a seção de consultas no portal da Anvisa e seguir alguns passos simples:

  • Dados de Identificação: O consumidor insere o nome ou o número de registro do produto no campo “Produto”
  • Filtro por Categoria: No campo “Tipos de Produtos”, deve-se selecionar a categoria específica, como 'Medicamento', 'Alimento' ou 'Cosmético', para restringir os resultados.
  • Definindo o Período: Opcionalmente, pode-se utilizar os campos “Data Inicial” e “Data Final” no item “Período de Publicação” para delimitar a busca a um intervalo específico de tempo.
  • Seleção do Status: Em “Mostrar”, o usuário escolhe se deseja ver Todos os produtos irregulares encontrados, ou focar em "Somente Irregulares" ou "Somente Falsificados".

A consulta é finalizada ao clicar no botão "Consultar". Caso o produto esteja sob alguma medida cautelar, a resolução será exibida, detalhando o motivo da irregularidade.

Assuntos Relacionados
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, dois frascos transparentes de cápsulas da marca Gold Green, com tampas pretas. O rótulo em português diz
País

Anvisa proíbe venda de suplemento com aloe vera e óleo de avestruz falsificado

A agência proíbe a venda de itens com aloe vera.

Redação
Há 17 minutos
Várias cédulas de R$ 100 dispostas em cima de uma mesa ao lado de um contador de cédulas.
País

Grupo do ramo de combustíveis vira alvo de megaoperação por fraude bilionária

Ao todo, 190 alvos foram detectados por investigação.

Redação
Há 41 minutos
montagem de fotos mostra policiais federais em operação contra quadrilha que fabricava Mounjaro falso.
País

PF deflagra operação contra quadrilha que fabricava falso Mounjaro

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

Redação
Há 1 hora
Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal e viaturas em uma rua urbana, em frente a um edifício com colunas, indicando operação de segurança ou bloqueio.
País

Mala apontada por suspeita de bomba em Brasília estava vazia

Uma mala foi encontrada abandonada em frente ao Ministério da Ciência e Tecnologias.

Redação
25 de Novembro de 2025
Vista aérea do Ministério das Esplanadas.
País

Explosão na Esplanada dos Ministérios deixa homem com 60% do corpo queimado

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (25) no prédio em que funciona o Ministério da Igualdade Racial.

Redação
25 de Novembro de 2025
Suspeito entala em porta giratória ao invadir banco; veja vídeo
País

Suspeito entala em porta giratória ao invadir banco; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram ação do homem no Interior de Minas Gerais.

Redação
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra os bitijões de gás.
País

Governo inicia entrega direta de botijões pelo Gás do Povo; primeira fase recebe R$ 94 milhões

Programa começa em dez capitais e deve atender 1 milhão de famílias; meta é alcançar 15 milhões de lares até 2026.

Redação
24 de Novembro de 2025
Lurrique Ferrari.
País

Piloto morre após acidente em apresentação no Beto Carrero World

O motociclista foi socorrido, mas não resistiu.

Redação
23 de Novembro de 2025
Fotos mostram momento do acidente no qual árvore de Natal caiu sobre trabalhadores em Manaus.
País

Árvore de natal mata trabalhador após guindaste tombar em Manaus

Outro funcionário que atuava na montagem ficou ferido e foi internado.

Redação
23 de Novembro de 2025
Cena de um incêndio intenso dentro de uma estrutura coberta, com chamas grandes e fumaça densa se espalhando pelo teto. No primeiro plano, há um agente de segurança usando uniforme azul-claro e observando a situação. No fundo, várias pessoas se movimentam, algumas correndo, enquanto outras parecem tentar se aproximar das áreas afetadas. Há estandes brancos com placas e objetos, sugerindo um espaço de exposição ou feira. A iluminação é dominada pelo brilho das chamas, criando um contraste forte com o ambiente interno.
País

Após incêndio na COP30, 35 pessoas foram atendidas e liberadas

Atendimentos foram por inalação de fumaça e crise de ansiedade.

Redação
23 de Novembro de 2025
Na imagem, Gabriel Spalone, um homem com cabelo escuro e algumas mechas claras, sorri levemente para a câmera enquanto posa em um ambiente externo noturno. Ele está vestindo uma camisa social branca de manga comprida, com os braços cruzados na frente. No seu braço direito, que está visivelmente tatuado com desenhos que incluem rosas, ele usa um relógio de pulso grande com uma pulseira preta. Ao fundo, palmeiras e suas luzes de destaque se refletem em uma superfície de água calma.
País

Quem é o influenciador brasileiro acusado de desviar R$ 146 milhões via Pix

Gabriel Spalone foi extraditado da Argentina e chegou ao Brasil no último dia 21.

Redação
23 de Novembro de 2025
Dois caminhões de bombeiros vermelhos e amarelos estão estacionados ao lado de uma grande estrutura temporária coberta por lona branca. Três bombeiros, usando capacetes e uniformes vermelhos e pretos, estão na área entre os veículos e a estrutura. Um grande reservatório de água azul escuro cilíndrico está visível perto da parede da estrutura. O caminhão da direita tem as palavras
País

COP 30: 21 pessoas receberam atendimento médico após incêndio

Participantes chegaram a inalar fumaça e tiveram crises de ansiedade. Conferência termina nesta sexta-feira (21).

Redação
21 de Novembro de 2025
Imagem de homens, possivelmente seguranças ou policiais, vestidos com uniformes escuros em frente à entrada de uma joalheria Rolex dentro de um shopping center. A cena parece estar relacionada a um incidente, possivelmente o assalto noticiado em Campinas. O interior da loja é parcialmente visível através da porta de vidro.
País

Roubo a joalheria em shopping de SP termina com sete presos

Relógios de luxo eram foco de quadrilha, que agiu em estabelecimento de Campinas (SP).

Redação
21 de Novembro de 2025
Imagem mostrando um bombeiro fardado, caminhando entre dois veículos de resgate e combate a incêndio. O veículo à esquerda é um caminhão grande, vermelho, com a inscrição
País

Micro-ondas pode ter iniciado fogo em estande da COP 30

Três pessoas foram hospitalizadas por inalar fumaça.

Redação
20 de Novembro de 2025
Incêndio atinge pavilhão da COP 30
País

Incêndio atinge pavilhão da COP 30

Ocorrência não deve afetar encerramento de evento, diz ministro.

Redação
20 de Novembro de 2025
À esquerda, em foto colorida, dois homens algemados e sem camisa estão sendo escoltados por dois policiais. À direita, em foto preto e branco e em formato de ficha policial, está o rosto e parte do tronco de Pedro Dom, com uma escala de altura ao lado.
País

Filho de Pedro Dom é preso por tráfico no RJ

Pai de detido teve história transformada em série na Amazon.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra banqueiro Daniel Vorcaro, dono Banco Master, usando terno e posando para foto de braços cruzados e sorrindo.
País

Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Banqueiro está detido desde o início desta semana.

Redação
20 de Novembro de 2025
Foto mostra procedimento de limpeza da pista após vazamento de combustível no Aeroporto de Congonhas.
País

Aeroporto de Congonhas suspende voos após avião derramar combustível na pista

Decolagens e pousos chegaram a ser interrompidos na manhã desta quinta-feira (20).

Redação
20 de Novembro de 2025
Dener Laurito dos Santos foi expulso da Polícia Militar de São Paulo em 2006.
País

Ex-PM admite farsa de bomba no Rodoanel e diz que queria denunciar insegurança

Dener Laurito dos Santos admitiu ter encenado o bloqueio para chamar atenção à segurança nas rodovias.

Redação
20 de Novembro de 2025
Daniel Vorcaro para matéria sobre pede habeas corpus e nega tentativa de fuga.
País

Defesa de Vorcano pede habeas corpus e nega tentativa de fuga

Advogados solicitaram que a medida seja substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica.

Redação
19 de Novembro de 2025