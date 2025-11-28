Anvisa determina recolhimento de sabão líquido Ypê após detectar bactéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa quinta-feira (27), o recolhimento de diversos lotes de sabão líquido para lavar roupas da marca Ypê, após a identificação de contaminação microbiológica nos produtos.

Segundo o órgão regulador, a própria fabricante constatou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante testes internos.

A decisão inclui também a suspensão imediata da venda e da distribuição dos lotes afetados. Os produtos que devem ser retirados de circulação são:

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê - versão Primavera (Lotes 254031 e 193021);

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê - versão Maciez (Lote 097021);

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express - versões Combate Mau Odor (Azul) (Lotes 176011, 228011, 205011, 203011 e 169011) e Cuida das Roupas (Rosa) - (Lotes: 181011, 170011 e 220011);

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (Lotes: 228031, 190021 e 223021).

Riscos e orientações ao consumidor

Conforme nota divulgada pela empresa, a contaminação foi identificada por um “laboratório especializado independente”, que encontrou a bactéria após “diversos testes”. A Pseudomonas aeruginosa é descrita como um micro-organismo comum no ambiente, com baixa probabilidade de causar danos à população em geral.

A Ypê informou que “a bactéria é comumente presente no ar e na água, com mínima probabilidade de impacto na segurança dos produtos e de consumidores”.

Contudo, em situações específicas, pode oferecer riscos: "De forma isolada, o microorganismo pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso em pessoas com sistema imunológico debilitado", diz a empresa..

Ainda segundo a marca, esse risco é reduzido devido às características de uso do produto, como a diluição em água e a ausência de contato prolongado com a pele.

Apesar da baixa probabilidade de impacto, a fabricante decidiu recolher os produtos. Em comunicado, destacou: "Mesmo que este risco ainda seja minimizado pelas características normais de utilização de um lava-roupas (diluição em água, inexistência de contato prolongado com a pele), recolheremos os produtos do mercado".

No aviso oficial, a Química Amparo, fabricante da Ypê, reforçou posicionamento sobre controle de qualidade.

Como trocar o produto

Os consumidores que tiverem frascos pertencentes aos lotes citados devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ypê pelo telefone 0800 1300 544.

A empresa informou que irá fornecer um novo produto aos afetados.