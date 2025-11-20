Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Síndrome nefrótica: o que é, principais causas, sintomas e tratamento

Condição pode estar relacionada com queda da imunidade e inchaço.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Ser Saúde
Mulher com as mãos nos rins para matéria sobre síndrome nefrótica.
Legenda: O diagnóstico da síndrome é clínico e laboratorial.
Foto: Shutterstock/onstockphoto.

A síndrome nefrótica é uma condição que afeta os rins e pode estar diretamente relacionada com a queda de imunidade e o inchaço no corpo. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o médico nefrologista Evandro Faria*, deu detalhes sobre as causas, os sintomas e os principais tratamentos.

Conforme o especialista, os rins possuem um sistema no qual o sangue é filtrado. Uma das estruturas dos rins "funciona como um filtro seletivo que deixa passar água, eletrólitos, resíduos de metabolismo e toxinas, mas que impede a passagem de proteínas como a albumina", afirma.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

teaser image
Ser Saúde

Incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção

Esses resíduos saem na urina. No entanto, quando o filtro apresenta defeito, deixando passar também a albumina, é quando a síndrome nefrótica pode ser identificada.

"E por que falamos síndrome nefrótica e não doença nefrótica? Em medicina, toda vez que um conjunto de sinais e sintomas comuns são causados por várias doenças diferentes, denomina-se síndrome", explica.

O que é síndrome nefrótica? 

A síndrome nefrótica é uma condição que ocorre quando os glomérulos — estruturas nos rins responsáveis por formar a urina, filtrando o sangue para remover resíduos e excesso de líquidos — perdem a capacidade de reter a proteína albumina. 

Segundo o nefrologista Evandro Faria, essa proteína pode ser expelida em excesso na urina quando o paciente apresenta lesões estruturais ou inflamatórias nos filtros renais. Com isso, existe a redução de albumina no sangue. 

"A albumina é a responsável por 'segurar' a água dentro do sangue. Sem ela, há perda da capacidade de reter a água circulante, que extravasa para os tecidos periféricos, ocasionando edema (inchaço), sobrecarregando o fígado na síntese proteica". 
Evandro Faria
Médico nefrologista da Rede ICC

Essa síndrome pode resultar no aumento do colesterol, assim como do risco de tromboses. 

Qual a diferença entre síndrome nefrítica e nefrótica? 

Essas síndromes podem acontecer juntas, mas dentre as diferenças, estão: 

  • Síndrome nefrótica: causa grande perda de proteínas na urina causando edema (inchaço) geralmente sem perda inicial de função renal; 
  • Síndrome nefrítica: geralmente mais grave, é acompanhada de hipertensão arterial, redução da urina, perda de função renal, usualmente causada por uma inflamação mais grave do glomérulo. 

Imagem de um menino curvado, com dor, para matéria sobre síndrome nefrótica.
Legenda: A principal causa infantil é a doença de lesões mínimas.
Foto: Shutterstock/Streamlight Studios.

Como se desenvolve a síndrome nefrótica?

As causas dessa síndrome podem ser:

  • Doenças próprias do rim: como doença de lesões mínimas, glomeruloesclerose segmentar e focal ( GESF) e nefropatia membranos; 
  • Doenças secundárias: como diabetes, lúpus, infecções e medicamentos.

Cada uma dessas condições tem gravidade, evolução e tratamento diferentes dentro da síndrome nefrótica.

Qual a causa mais comum de síndrome nefrótica em crianças 

A principal causa infantil dessa síndrome é a doença de lesões mínimas — condição que pode resultar na perda excessiva de proteínas na urina — geralmente de origem imunológica. Nesses casos, as crianças podem apresentar respostas a partir de uma terapia com corticoides e diuréticos, assim como a redução de sal. 

Neste ano, o cantor Junior Lima revelou que sua filha, Lara, foi diagnosticada com a síndrome rara. A criança de três anos é fruto de seu relacionamento com Monica Benini. 

Como diagnosticar síndrome nefrótica

O diagnóstico precisa ser realizado de modo clínico e laboratorial. Os médicos analisam se o paciente apresentou: 

  • Proteinúria elevada: perda de proteínas na urina, geralmente menor que 3,5 g por dia; 
  • Edema: inchaço nas pernas;
  • Albumina baixa no sangue;
  • Colesterol elevado.

Em adultos, o especialista ainda acrescentou que é possível realizar exames de sangue e biópsia renal. "Mais recentemente surgiram alguns anticorpos específicos que podem auxiliar no diagnóstico no adulto", disse.

Veja os sinais e sintomas do paciente com síndrome nefrótica

Um dos principais sinais é o inchaço nas pernas, assim como o aspecto de pálpebras caídas. Além disso, Evandro alerta que o paciente pode apresentar uma urina espumosa, "como se fosse clara de ovo". 

Dentre outros sintomas, estão: 

  • Ganho rápido de peso;
  • Cansaço; 
  • Maior suscetibilidade a infecções; 
  • Pressão alta (alguns casos).

Imagem de um médico fazendo testes na perna de um paciente para uma matéria sobre síndrome nefrótica.
Legenda: O inchaço nas pernas é um dos sintomas mais comuns, que costuma chamar atenção primeiro.
Foto: Shutterstock/Casa nayafana.

Qual o tratamento para síndrome nefrótica

O tratamento vai depender da causa, mas ele pode incluir:

  • Uso de corticoides; 
  • Uso de imunossupressores; 
  • Controle rigoroso da pressão; 
  • Uso de inibidores da ECA/BRA para reduzir perda de proteína na urina; 
  • Uso de inibidores do transporte de Sódio/Glicose no túbulo
  • Dieta com restrição de sal;
  • Controle de colesterol.

Quanto tempo leva para se curar a síndrome nefrótica?

Em crianças, as lesões mínimas podem apresentar melhoras em algumas semanas. Já em adultos, em que as ocorrências costumam ser mais graves, a melhora pode demorar meses ou anos. 

"A Nefropatia membranosa ou Glomeruloesclorose Focal e Segmentar (GESF) podem levar meses ou anos; algumas evoluem de forma crônica, podendo levar a perda da função renal e necessidade de hemodiálise e transplante renal. Há casos que entram em remissão completa e outros que a recorrência é frequente", detalha Evandro.

Saiba como prevenir a síndrome nefrótica 

Não existe prevenção específica para formas primárias da condição, ou seja, casos em que a síndrome surge espontaneamente. Já para causas secundárias, relacionadas com outras condições médicas preexistentes, é possível adotar algumas medidas, como:

  • Controlar diabetes; 
  • Controlar pressão; 
  • Evitar uso inadequado de medicamentos (como anti-inflamatórios);
  • Tratar infecções.

Esse acompanhamento regular ajuda a reduzir os riscos. 

Imagem de um rim para uma matéria sobre síndrome nefrótica: o que é, principais causas, sintomas e tratamento.
Legenda: O acompanhamento com nefrologista é essencial para controlar a doença.
Foto: Shutterstock/Shidlovski.

Quem tem síndrome nefrótica tem direito a aposentadoria? 

O direito a aposentadoria vai depender do grau de incapacidade da condição. Apenas a síndrome isolada não garante o benefício.

No caso dos pacientes que realizam o tratamento com imunossupressores, medicações que reduzem a imunidade, é possível haver o pedido de afastamento das atividades profissionais na fase mais crítica. 

"Se houver complicações graves ou evolução para doença renal crônica avançada com necessidade de hemodiálise, o INSS pode conceder auxílio ou aposentadoria após perícia".
Evandro Faria
Nefrologista da Rede ICC

Cuidados e acompanhamento médico

No caso dos pacientes que possuem a síndrome nefrótica, é essencial ter um acompanhamento médico para controlar o quadro de cada pessoa e fazer os tratamentos necessários. Conforme Evandro, a síndrome exige: 

  • Monitorização regular da função renal e da proteinúria; 
  • Acompanhamento dos possíveis efeitos de medicamentos. 

Além disso, também é preciso ter cuidados constantes com dieta e vacinação

*Evandro Faria, médico nefrologista da Rede Instituto do Câncer do Ceará (ICC).

Assuntos Relacionados
Mulher com as mãos nos rins para matéria sobre síndrome nefrótica.
Ser Saúde

Síndrome nefrótica: o que é, principais causas, sintomas e tratamento

Condição pode estar relacionada com queda da imunidade e inchaço.

Beatriz Rabelo
Há 34 minutos
Sequência de absorventes íntimos demonstra o aumento do fluxo menstrual.
Ser Saúde

Sangramento uterino anormal: entenda o que é, causas, sintomas e tratamento

O problema costuma afetar negativamente aspectos físicos, emocionais, sexuais e profissionais de pessoas com útero.

Luana Severo
18 de Novembro de 2025
Foto de vários donuts com glitter.
Ser Saúde

Anvisa identifica metal em quatro marcas de glitter comestível e suspende vendas

A agência justificou que há presença de materiais plásticos nos produtos, além de "metal de transição laminado atômico 99."

Redação
13 de Novembro de 2025
foto de mulher segurando vegetais verde-escuros na mão, tomando suco de frutas cítricas. Imagem para ilustrar matéria sobre alimentos que ajudam a espantar o mau humor.
Ser Saúde

7 alimentos surpreendentes que ajudam a espantar o mau humor

No Dia do Mau Humor, saiba como aliviar os sintomas da irritabilidade.

Raísa Azevedo
13 de Novembro de 2025
Mulher corredora apoia as mãos na lombar.
Ser Saúde

Sua lombar implorou por socorro? O resgate chegou

Cerca de 30% a 50% dos corredores de rua ou na esteira relatam dor na lombar durante a atividade.

Luana Severo
12 de Novembro de 2025
Foto da fachada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Ser Saúde

Suplementos de duas marcas são proibidos pela Anvisa; veja lista

A falta de licença para a produção motivou o recolhimento dos produtos.

Redação
12 de Novembro de 2025
Atleta faz exercício de mobilidade do quadril ao ar livre.
Ser Saúde

Mobilidade de quadril para corrida: exercícios essenciais pré-treino

Trabalhar a mobilidade melhora a amplitude articular e a eficiência do movimento.

Luana Severo
11 de Novembro de 2025
Pessoa analisando batimentos cardíacos por meio do celular e do relógio esportivo.
Ser Saúde

Exercícios de tiro e HIIT para aumentar o VO2 máximo disponível no app de saúde

VO2 máximo é a medida padrão de capacidade aeróbica e indica como está condicionamento físico.

Mylena Gadelha
11 de Novembro de 2025
foto de mulher de costas mostrando pintas e sinais. Imagem para ilustrar matéria sobre melanoma e a regra do ABCDE de detecção precoce.
Ser Saúde

Saiba como usar a regra do ABCDE para avaliar pintas e manchas na pele

Identificar os sinais de alerta é um passo importante para a detecção precoce do melanoma.

Raísa Azevedo
11 de Novembro de 2025
Imagem de tâmara para matéria sobre tâmara como substituto natural do açúcar e aliada no pré-treino.
Ser Saúde

Tâmara: substituto natural do açúcar e aliado no pré-treino

Fruta deve ser consumida de 15 a 30 minutos antes do treino.

Beatriz Rabelo
10 de Novembro de 2025
Cartelas de medicamentos.
Ser Saúde

Paracetamol na gravidez não causa autismo, mostra estudo

A falsa informação partiu do presidente dos Estados Unidos.

Redação e AFP
10 de Novembro de 2025
Fachada da Anvisa, que proibiu comercialização de suplementos com ozônio.
Ser Saúde

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Agência apontou que o gás não possui avaliação de segurança para uso nesse tipo de produto.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem de uma mulher com um sensor de diabetes para uma matéria sobre quais os tipos de diabetes.
Ser Saúde

Quais os tipos de diabetes?

Entenda as principais diferenças.

foto de mulher manuseando suplemento em comprimido com as mãos.
Ser Saúde

Pré-treino pode levar à morte súbita? Entenda perigos e cuidados

Especialistas indicam quem pode usar substâncias, riscos e possíveis sintomas.

Raísa Azevedo
31 de Outubro de 2025
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.
Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher coçando a cabeça para uma matéria sobre coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo

Conheça medidas para evitar coceira.

foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.
Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros
Ser Saúde

Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros

A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma pessoa apertada para ir ao banheiro para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Ser Saúde

Incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção

O consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes aumenta as chances de desenvolver a condição.

Beatriz Rabelo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher colocando um sensor de diabetes para evergreen sobre como tratar, prevenir e monitorar a doença.
Ser Saúde

Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

Sensores ajudam a acompanhar os níveis de glicose do sangue e a prevenir emergências.

Beatriz Rabelo
27 de Outubro de 2025