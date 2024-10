Entenda o que é a E. coli O157, bactéria associada ao lanche do McDonald's, e o que pode causar

Um surto da bactéria E. coli, que estaria relacionada ao sanduíche Quarteirão, da rede McDonald’s, causou a morte de um idoso e uma infecção em pelo menos 49 pessoas nos Estados Unidos. Do total de infectados, 10 foram hospitalizados. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) emitiu alerta de segurança alimentar sobre os casos.

Segundo o CDC, uma criança, infectada pela bactéria, está internada devido a complicações provocadas pela síndrome hemolítico-urêmica, doença associada ao consumo de água e alimentos contaminados, considerada grave.

“Todos os entrevistados reportaram ter se alimentado em um McDonald’s antes do quadro de sintomas ter início, e a maioria mencionou especificamente ter comido um sanduíche Quarteirão”, informou o CDC.

O órgão detalhou ainda que investiga se há um ingrediente específico causador da contaminação. Os pesquisadores apresentaram duas possibilidades: as cebolas frescas fatiadas e os hambúrgueres de carne bovina.

Veja também Ser Saúde Superfungo Candida Auris: conheça riscos, sintomas e prevenção Ser Saúde O que são ovos de tênia e quais os riscos? Entenda por que consumo pode levar à morte

As primeiras descobertas apontam as cebolas fatiadas às infecções, afirmou o diretor de Cadeia de Suprimentos do McDonald’s na América do Norte, Cesar Piña. Ele pondera que o ingrediente é proveniente de um único fornecedor que atende a três centros de distribuição da rede.

"Como resultado e em conformidade com os nossos protocolos de segurança, todos os restaurantes locais foram instruídos a retirar esse produto de seus estoques e suspendemos a distribuição de todos os lotes de cebolas em rodelas na área impactada", diz o Cesar Piña.

Em nota, o McDonald’s esclareceu que, por precaução, está removendo temporariamente o Quarteirão de restaurantes localizados na área afetada: Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, além de partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Novo México e Oklahoma.

O que é a bactéria E. coli O157?

Artigo da Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica de Portugal esclarece que a E. coli foi identificada como bactéria patogênica entérica em 1940 e, a partir de então, foram definidas medidas para o seu controle pelos países desenvolvidos. A indústria alimentar também reconheceu a importância da bactéria, que desde o início do século XX é utilizada como organismo indicador de contaminação fecal em água e em alimentos.

As bactérias do gênero E. coli são Gram-negativas e pertencem à família Enterobacteriaceae. A maioria dos casos de E. coli não representa qualquer perigo para os humanos. No entanto, algumas estirpes causam fortes diarreias.

Tal como a Salmonella, a E. coli é destruída por irradiação. A presença de oxigênio aumenta o efeito letal da irradiação, que é máximo a temperaturas entre os 45 e os 55ºC.

Principais fontes de contaminação

O principal habitat de E. coli é o trato intestinal dos humanos. Ainda segundo a Autoridade de Segurança Alimentar de Portugal, a transmissão das infecções causadas pela bactéria seguem principalmente três vias: o contato direto com animais, o contato com humanos e o consumo de alimentos contaminados.

A contaminação transportada por animais representam um risco potencial de infecção por vias como:

contaminação das terras quando os excrementos dos animais são utilizados como fertilizantes sem qualquer tratamento prévio;

consumo de leite cru com contaminantes fecais;

consumo de leite proveniente de vacas com mastites causadas por E. coli;

consumo de água contaminada.

Por outro lado, a água contaminada de esgotos e agentes infecciosos podem também constituir vias de contaminação de alimentos com E. coli. Nos países onde existe um elevado padrão de higiene, a ETEC não é considerada um problema de saúde pública.

Alimentos mais associados a infecções por E. coli

Estudos apontam que os surtos causados por E. coli têm como primeira causa a contaminação fecal de água ou de alimentos devido a saneamentos deficientes e más práticas de higiene pessoal.

Já os principais alimentos associados ao surgimento da bactéria são:

Carnes mal cozidas, principalmente de origem bovina (hambúrgueres);

Tripas de animais;

Alface;

Sumos de fruta não pasteurizados;

Queijo curado

Leite cru.

Sintomas

Os sintomas mais comuns associados a E. coli incluem:

Diarreia aquosa com muco (geralmente com sangue);

Náuseas;

Dores abdominais;

Vômitos;

Dores de cabeça;

Febre e arrepios;

Fadiga.

Grupos de risco

Conforme a Autoridade de Segurança Alimentar de Portugal, as crianças e os viajantes para países em vias de desenvolvimento são os principais grupos de risco.

No entanto, qualquer pessoa é suscetível a contrair a colite hemorrágica causada por E. coli. Os sintomas são mais severos em idosos, em crianças e em indivíduos imunodeprimidos.