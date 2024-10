Ozempic falso? Anvisa alerta sobre fraude com rótulos reaproveitados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quarta-feira (29) um alerta sobre falsificação do Ozempic, que tem sido alvo readesivação. O comunicado orienta a população e profissionais de saúde a ficarem atentos às características originais das embalagens.

Na semana passada, a fabricante do medicamento, a Novo Nordisk, já havia indicado que canetas de insulina estavam sendo vendidas no lugar do Ozempic. Seis cidades brasileiras tiveram casos isolados do golpe.

O lote de Ozempic que o golpista diz ter no RJ é o NP5K174. A Novo Nordisk atentou que a caneta de Ozempic é azul clara com botão de aplicação cinza, diferente do aplicador de insulina, que é azul-escuro com botão laranja.

Orientações da Anvisa

Foi indicado pela Anvisa que pacientes só comprem "produtos completos (dentro da caixa), em farmácias regularizadas junto à Vigilância Sanitária e sempre com a emissão de nota fiscal".

"Desconfie de sites e canais para comercialização de medicamentos que usam os nomes das marcas ou que adotam aplicativos de vendas e redes sociais para ofertar os produtos, e não adquira medicamentos oferecidos em grupos de mensagens", indicou a Agência.

Dicas para saber se é fraude:

A caneta de Ozempic® é de cor azul clara, com o botão de aplicação cinza. Já canetas de insulina Fiasp® são de cor azul escura, com botão laranja.

Embalagem do medicamento rasurada ou visivelmente alterada, em idioma estrangeiro, com aparência farmacêutica (apresentação) diferente da registrada e com informações incorretas sobre o produto – o Ozempic® 1mg é vendido apenas em canetas pré-preenchidas injetáveis.

Preços muito abaixo dos praticados no mercado regular de farmácias e drogarias.

Adesivos e indicações de “nova fórmula” ou informações semelhantes – a Novo Nordisk não lançou nenhuma nova fórmula de Ozempic® desde sua chegada ao mercado, em 2019.

Canetas de Ozempic® 1mg com numerações no seletor de dose diferentes de 0mg e 1mg.

Fonte: Anvisa e Novo Nordisk