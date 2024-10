Fabricante identifica Ozempic falsificado em seis cidades brasileiras; saiba quais

A empresa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, emitiu um alerta sobre a falsificação do medicamento em algumas cidades brasileiras. Há indícios de que canetas de insulina foram readesivadas com rótulos do remédio para enganar compradores na cidade do Rio de Janeiro, e que a prática pode ter se estendido a outras regiões.

Há, ainda, relatos de casos isolados de falsificação em Brasília (DF), Anápolis (GO), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Paty do Alferes (RJ).

O lote de Ozempic que o golpista diz ter no RJ é o NP5K174. A Novo Nordisk atentou que a caneta de Ozempic é azul clara com botão de aplicação cinza, diferente do aplicador de insulina, que é azul-escuro com botão laranja.

Como se proteger da falsificação?

Comprar somente de sites e canais licenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é indicado para se proteger de produtos falsificados. Embalagens que estejam rasuradas, visivelmente alteras ou em idioma estrangeiro também são pontos de atenção.

A Novo Nordisk diz ainda que se deve desconfiar de:

Preços muito abaixo dos aprovados pelo governo (todos os produtos Novo Nordisk seguem a tabela da CMED, órgão federal que regulamenta o preço dos medicamentos no país).

Adesivos e indicações de “nova fórmula” ou informações semelhantes – pois a Novo Nordisk não lançou nenhuma nova fórmula de Ozempic® desde sua chegada ao mercado, em 2019.

Canetas de Ozempic® 1mg com numerações no seletor de dose diferentes de 0mg e 1mg.

"A companhia reconhece a gravidade da situação e esclarece que está em contato e colaborando com as autoridades competentes, para contribuir com a investigação dos fatos. Além disso, a empresa mantém um canal aberto e proativo de comunicação com sua rede de distribuição para informar sobre o ocorrido, além de responder prontamente a todas as demandas que recebe de seus diferentes públicos, como imprensa, médicos, hospitais, pacientes e organizações em geral", diz comunicado.