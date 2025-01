HMPV: taxa de infecções na China está diminuindo, dizem autoridades de saúde

A Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China declarou, em coletiva de imprensa, no último domingo (12), que os casos de infecções pelo metapneumovírus humano (HMPV) estão diminuindo no país.

A gripe é atualmente a principal doença que leva pacientes a instituições de saúde com infecções respiratórias agudas, de acordo com Wang Liping, pesquisador do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China.

Veja também Mundo Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, chama Elon Musk de 'racista' e 'mau' e promete afastá-lo da Casa Branca Mundo Incêndio em Los Angeles pode ter sido causado por fogos de artifício do ano-novo; entenda

Os dados mostraram que o nível de intensidade da gripe permanece moderado na maioria das províncias e, à medida que as escolas de ensino fundamental e médio entram nas férias de inverno, um declínio nos níveis de atividade da gripe é esperado, disse Wang.

A intensidade geral das doenças infecciosas respiratórias e a pressão médica relevante este ano não excederá as do ano passado, conforme o pontuou especialista.

Dados menores que o ano passado

Apesar de um aumento nas visitas a clínicas de febre e departamentos de emergência em todo o país, os números estão abaixo do nível do mesmo período do ano passado, e não houve escassez notável de recursos médicos, disse o funcionário do NHC Gao Xinqiang.

Desde outubro de 2024, a comissão trabalha com o CDC da China e outras autoridades para traçar planos e realizar monitoramento regular, mobilizando recursos e pessoal de todo o país para garantir que os serviços médicos permaneçam estáveis e ordenados, disse Gao.

Em termos de contramedidas, Wang disse que os resultados da vigilância da gripe indicam que a cepa dominante que circula é atualmente o subtipo H1N1. Além disso, análises antigênicas relevantes comprovaram a eficácia da cepa da vacina contra influenza deste ano contra o subtipo.

A análise relevante da resistência aos medicamentos também sugeriu que os vírus da gripe circulantes são sensíveis aos medicamentos antivirais, afirmando a eficácia do tratamento medicamentoso, acrescentou.

Wang aconselhou todos com mais de seis meses a receberem uma vacinação anual contra a gripe, desde que não haja contra-indicações.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.