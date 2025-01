Alta de casos do HMPV está dentro do esperado pelas autoridades na China

A alta de casos do metapneumovírus humano (HMPV) na China não é motivo de alarde e está dentro do esperado pelas autoridades, dizem especialistas em saúde pública. Conforme os estudiosos, esse é o fluxo e refluxo típico das temporadas de inverno, quando os vírus respiratórios são mais comuns.

Na última semana, a imprensa internacional divulgou uma alta de casos do vírus no norte da China, o que causou preocupação pelos sintomas parecidos com a Covid-19, e por ser em território chinês, onde começou a pandemia em 2020. Nas redes sociais, viralizaram vídeos de hospitais lotados.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse que há várias doenças respiratórias se espalhando nesta temporada, mas que elas estão em menor escala no comparativo com o ano passado. As informações são do jornal The Washington Post.

Autoridades em saúde nos Estados Unidos também corroboraram as declarações e avaliaram que não há situações fora do comum neste momento.

“Há essa tendência, no pós-Covid, de tratar qualquer coisa relacionada a doenças infecciosas como uma emergência, mesmo quando não é”, ponderou o médico especializado em doenças infecciosas e pesquisador sênior do Centro de Segurança em Saúde da Universidade Johns Hopkins, Amesh Adalja.

O que é o HMPV e quais os sintomas?

O HMPV é um vírus que causa doenças respiratórias como rinite, sinusite, pneumonia e bronquite, e é similar à gripe. Ele foi descoberto pela primeira vez em 2001, conforme artigos científicos.

Os sintomas mais comuns são:

Tosse

Febre

Dor de garganta

Falta de ar

Nariz entupido ou escorrendo

A doença é transmitida em contato direto com alguém infectado ou pelo contato com superfícies contaminadas. O metapneumovírus é mais comum em crianças e pessoas idosas.

