Entenda o que é janeiro branco e saiba qual o tema da campanha de 2025

O começo do ano remete à campanha Janeiro Branco, movimento brasileiro sobre Saúde Mental dedicado à prevenção de distúrbios mentais e doenças psiquiátricas. A iniciativa foi criada em 2014 pelo psicólogo, palestrante e escritor mineiro Leonardo Abrahão, mas instituída formalmente após aprovação de projeto de lei em 2019 e reconhecida oficialmente como lei federal após sanção do presidente Lula, em abril de 2023.

Com o tema "O que fazer pela saúde mental agora e sempre?", a campanha de 2025 tem a ideia de fazer com que pessoas, famílias, empresas e instituições públicas e privadas apoiem ações concretas que estimulem a valorização da saúde mental como prioridade coletiva.

Palestras, rodas de conversa, oficinas, caminhadas, corridas e eventos culturais estão previstos em diversas cidades do País, reunindo psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, educadores, gestores, líderes comunitários, mídias e a população em geral.

Especialistas também alertam para a estreita relação entre a saúde mental com a saúde física. Doenças como ansiedade e depressão, além de estresse continuado, não apenas afetam a mente, mas desempenham papéis significativos no desenvolvimento e na progressão de diversas patologias crônicas, como diabetes, hipertensão, infarto e acidente vascular encefálico.

No Ceará, o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) é referência em atendimento psiquiátrico e conta com emergência 24h com profissionais especializados para atender a população. Durante este mês, diversas ações estarão sendo realizadas junto a pacientes, acompanhantes e funcionários para intensificar os cuidados com a saúde mental.

Fatores de risco

Segundo especialistas, o estresse é um dos fatores de risco para problemas de saúde mental quando se torna crônico ou intenso.

Segundo o psiquiatra do HSM, Samuel Pinho, estudos comprovam que o estresse ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHP), responsável pela integração dos sistemas nervoso e endócrino no corpo humano. Essa ativação contínua pode levar a uma inflamação sistêmica de baixo grau: problema que ocorre quando o sistema imunológico está constantemente ativado, levando a uma resposta inflamatória prolongada e aumentando o risco, por exemplo, de doenças cardiovasculares.

"O impacto do estresse também se manifesta em disfunções físicas objetivas, como a redução da força muscular e da função pulmonar. Quando o estresse se torna prolongado, ele pode sobrecarregar os mecanismos de regulação do organismo, dificultando a manutenção do equilíbrio e aumentando o risco de doenças físicas e mentais", explica.

Doenças de pele, gástricas e autoimunes, insônia, enfraquecimento do sistema imunológico e transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico, são algumas das consequências que podem surgir.

Consumo de álcool

Cristiano Nabuco, psicólogo especialista em dependência tecnológica, também enumera alguns sinais de que a saúde mental corre perigo e faz uma observação:

"Consumo excessivo de álcool, comprar de maneira demasiada, enfim, sempre que eu saio do meu ponto de equilíbrio, isso pode ser um forte indicador de que algo não vai bem. Os profissionais de saúde que são treinados para ajudar não vão chegar e dizer como deve viver melhor a sua vida, a vida é sua. O que ele vai fazer? Ele vai provocar reflexões que muitas vezes tem esse fator de cura", afirma.

Cristiano alerta que um sinal de que é preciso procurar um profissional é quando as sensações e os sentimentos mudam.

"Primeiro: sensação constante de cansaço ou esgotamento emocional. Segundo: dificuldade de se concentrar como antes. Dificuldade de ter satisfação em coisas que eram muito agradáveis. Um outro elemento envolve alterações no sono: insônia, quando não se consegue dormir ou excesso de sono, e questões ligadas ao apetite."

