TV Globo estuda processar Camila Queiroz pela saída de 'Verdades Secretas 2', diz site

A TV Globo estuda processar a atriz Camila Queiroz e o escritório 13th Productions por dano extrapatrimonial causado contra a emissora carioca pela saída da artista da novela "Verdades Secretas 2" antes do fim das gravações da trama, atualmente exibida pelo Globoplay. As informações são do Notícias da TV.

A ação judicial trata-se de um revide contra o empresário da intérprete da protagonista do folhetim, Rick Garcia Medina. Ele é dono da agência que cuida da carreira de Camila Queiroz. Procurado o canal negou a situação.

De acordo com a apuração do site, a atriz e o empresário consultam advogados para ir à Justiça contra a emissora carioca devido ao comunicado oficial que anunciou que a artista deixaria a novela de Walcyr Carrasco antes do fim da trama.

Segundo a reportagem do Notícias da TV, a Globo não teria gostado da maneira que Camila Queiroz e Rick Garcia agiram em todo o caso.

A maior possibilidade é que TV alegue prejuízo financeiro e moral com a decisão da atriz de não terminar o folhetim.

Gravações

Inicialmente, as gravações de "Verdades Secretas 2" deveriam ser concluídas em 17 de novembro, mas foram prolongadas em razão de exigências feitas pela artista e o dono da agência que a representa. A TV Globo também se sentiu ofendida com as publicações e com a nota oficial de Camila Queiroz e da 13th nas redes sociais.

Os advogados do canal estão em posse de algumas conversas, entre elas as que aconteceram durante as reuniões para discutir o aditivo contratual que faria Camila Queiroz gravar as últimas cenas da novela. Os representantes alegam ter material suficiente para defender a tese da emissora carioca em qualquer ação.

Bruno Montaleone

Nesta semana, o ator Bruno Montaleone, que é agenciado pelo mesmo empresário da atriz Camila Queiroz, também saiu da emissora carioca.

Ele fez parte do elenco de "Verdades Secretas 2", em que deu vida a Matheus, e integraria o elenco de "Além da Ilusão", próxima novela das 18h.