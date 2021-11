Dublê grava final de Angel em 'Verdades Secretas 2' após saída da atriz Camila Queiroz

A dublê contratada para substituir Camila Queiroz em Verdades Secretas 2, logo após a saída da atriz em meio a polêmicas com a Rede Globo, deve gravar as cenas finais como a personagem Angel já nesta terça-feira (23). Segundo o site Notícias da TV, a modelo vai aparecer em um jatinho na pista de um aeroporto.

As gravações serão feitas no Museu Aeroespacial, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde também devem contracenar Agatha Moreira (Giovanna), Bernardo Lessa (Fabrício) e Rainer Cadete (Visky). Além disso, algumas participações são mantidas em segredo, segundo divulgado pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Os roteiros com os desfechos da novela, adaptados após a saída de Camila, foram entregues aos atores na última sexta-feira (19).

As cenas da terça, inclusive, não são as primeiras gravadas pela dublê. Ainda na segunda (22), ela já havia contracenado com Romulo Estrela (Cristiano) nos Estúdios Globo.

Enquanto isso, na quarta (24), ela deve rodar cenas com Gabriel Braga Nunes (Percy), Agatha e Romulo.

Saída de Camila

A atriz Camila Queiroz foi retirada do elenco da novela 'Verdades Secretas 2', atualmente em exibição na plataforma de streaming Globoplay, após diferenças com a emissora por conta da extensão das gravações do trabalho.

Segundo a Rede Globo, ela teria exigido um final diferente para a personagem e a garantia da presença em uma 3ª temporada da trama. Em contrapartida, Camila rebateu afirmando que a novela tomou rumos diferentes do combinado no início do contrato.