Camila Queiroz se despede de Angel após saída de 'Verdades Secretas 2': 'por você eu me doei'

A atriz Camila Queiroz utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para divulgar uma carta aberta à personagem Angel, protagonista da novela 'Verdades Secretas 2'. O texto emocionado vem a público um dia após a saída da artista do elenco da trama.

"Minha Angel, escrevo essa carta com lágrimas nos olhos, mas com o coração tranquilo. Em 2015 quando nos conhecemos, soube que o nosso encontro seria eterno", escreveu a atriz em um dos trechos iniciais da publicação. Veja:

Angel foi apresentada ainda na 1ª temporada de Verdades Secretas, quando a trama girava em torno da entrada da jovem para o 'Book Rosa' de uma agência de modelos. Com o fim da exibição da novela, uma nova temporada foi anunciada, estreando este ano no Globoplay.

"Ser sua casa sempre foi desafiador, você sempre me tirou da zona de conforto, sempre me fez ir além daquilo que eu mesma duvidava ser capaz e para você e por você eu me doei e me entreguei", disse Camila, também definindo o retorno à personagem como desafiador.

Saída do elenco

Com o anúncio da saída de Camila divulgado pela Rede Globo, começaram as especulações para a retirada da atriz na novela.

Segundo a emissora, ela teria exigido um final diferente para a personagem e a garantia da presença em uma 3ª temporada da trama. Em contrapartida, Camila rebateu afirmando que a novela tomou rumos diferentes do combinado no início do contrato.

"Hoje a minha dor é tamanha que pareço ter perdido alguém da família, mas na verdade não, porque você é eterna, você é gigante e você sempre estará comigo e com todos que viveram com a gente a sua história. Desculpa não ter me despedido de você como você merecia, não me permitiram, mas no meu coração e na minha história, você sempre estará", finalizou.

No mesmo comunicado que anunciou a saída da atriz, a emissora revelou que o final da novela será gravado normalmente, mas sem a presença de Camila e adaptado à ausência dela.