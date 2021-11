Camila Queiroz se manifesta e diz que 'Verdades Secretas 2' tomou rumos diferentes do combinado

A atriz Camila Queiroz publicou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (17), uma nota explicando que não foi demitida da Rede Globo porque seu contrato com a emissora já teria acabado há uma semana, no último 10 de novembro. Ela estava em meio às gravações finais de ‘Verdades Secretas 2’, produção original do Globoplay, serviço de streaming da Globo.

Segundo a atriz, que interpretava a protagonista da trama, a modelo Angel, a sinopse que recebeu para gravar a continuação da novela que fez sucesso em 2015 era “totalmente diferente dos rumos que a história tomou”.

Mesmo assim, segundo o documento, confiante de que o “teor” do roteiro poderia voltar às origens, uma vez que isso era constantemente “prometido”, ela optou por continuar gravando os episódios, que são disponibilizados aos poucos no Globoplay.

Além disso, outro problema destacado pela atriz teria sido a não renovação do seu contrato para uma terceira temporada da novela. “A diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré-contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de ‘Verdades Secretas’ como protagonista”, disse a nota.

No entanto, ao receber os roteiros das últimas cenas desta temporada, Queiroz percebeu que os planos tinham sido alterados sem seu conhecimento. Ela acredita que tenha sido punida “pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com a TV Globo no passado”.

Suposições

O assunto passou quase a tarde inteira dentre os mais comentados do Twitter. Nas redes sociais, internautas lançaram suposições e debateram sobre o que teria motivado Camila Queiroz a deixar ‘Verdades Secretas 2’. Uma das hipóteses era de que ela e o autor da história, Walcyr Carrasco, não estavam se dando bem, e que ela teria faltado ao trabalho na reta final.

Na nota, a atriz rebateu que cumpre todos os seus compromissos profissionais e que “jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado”. “A atriz nunca se recusou a gravar e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto à empresa de comum acordo”.

Queiroz, por fim, agradeceu aos fãs dela e da personagem Angel e lamentou a Globo não dar às duas o final que mereciam.

'Verdades Secretas 2' estreou em 20 de outubro deste ano, no Globoplay.