‘Verdades Secretas 2’ estreia hoje (20) no Globoplay: veja semelhanças com a 1ª temporada

Os primeiros dez capítulos de 'Verdades Secretas 2' estreiam nesta quarta-feira (20), às 21h30, exclusivamente no Globoplay. A continuação da obra de Walcyr Carrasco que fez sucesso na TV Globo em 2015 traz de volta personagens já conhecidos e aclamados pelo público, como Angel (Camila Queiroz), Visky (Rainer Cadete) e Giovanna (Ágatha Moreira), e apresenta novos, como Cristiano (Rômulo Estrela), Joseph (Ícaro Silva) e Blanche (Maria de Medeiros).

Com direção artística de Amora Mautner, a novela carrega o selo Original Globoplay e parte da suspeita de Giovanna de que Angel é a responsável pela morte de seu pai, o empresário Alexandre Ticiano (Rodrigo Lombardi).

Segundo o autor da trama, não será mostrado o futuro de todos os personagens da primeira temporada. “Os critérios [para definir quais personagens estariam na sequência] foram determinados pela dramaturgia. Ou seja, com quem a história continuaria, quais personagens tinham histórias que possibilitavam sequência. Cada temporada tem uma história diferente. Juntas, elas se entrelaçam”, argumentou Carrasco em entrevista à Globo.

Legenda: O ator Rayner Cadete volta como Visky. Ele vai trabalhar na mesma agência de Angel, comandada por Blanche. Foto: Pedro Pinho/Globo

Semelhanças com a primeira temporada

Apesar de ser uma narrativa diferente, a nova temporada carrega semelhanças com a primeira. Isso porque, além de voltar ao submundo da moda, do luxo e do poder, a trama deve novamente abordar temas como ‘book rosa’ e uso de drogas.

“Acho importante falar da droga que a pessoa toma sem ter consciência do perigo, como no caso de alguns remédios de emagrecimento, por exemplo. Esse é o principal alerta, além da dependência química”, explica Carrasco.

Também devem ser formados novos triângulos amorosos. Caso, por exemplo, de Giovanna, Angel e Cristiano. Na primeira temporada, a formação era Angel, a mãe dela, Carolina (Drica Moraes), e Alex.

Novo elenco

Além de Rômulo Estrela, Ícaro Silva e Maria de Medeiros, a 2ª temporada conta com nomes como Gabriel Braga Nunes e Sérgio Guizé, que serão Percy e Ariel, respectivamente, sócios de um empreendimento que será um dos principais cenários da novela.

Sinopse

Após a morte misteriosa de Guilherme (Gabriel Leone), vítima de um acidente de carro, Angel vai à falência. Giovanna, que é prima de Guilherme, começa a suspeitar que a ex-amiga matou o marido, assim como pode ter matado seu pai, Alex, anos atrás.

De volta à agência de modelos, Angel se vê novamente tendo de “fazer de tudo” para ganhar dinheiro. Assim, ela volta a encarar ensaios fotográficos e encontros com clientes.

Cristiano é um investigador particular contratado por Giovanna para descobrir se Angel é a verdadeira assassina de Alex. Ele vai tentar se aproximar dela trabalhando na agência.

Como assistir à 'Verdades Secretas 2'?

Os dez primeiros episódios de 'Verdades Secretas 2' estarão disponíveis na noite desta quarta-feira, após as 21h30, exclusivamente no Globoplay, o serviço de streaming da Globo.