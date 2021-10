'Verdades Secretas 2' tem novo trailer divulgado com Angel de volta ao book rosa; assista

O novo teaser-trailer da novela 'Verdades Secretas 2', que estreia na quarta-feira (20), no Globoplay, foi lançado com cenas reveladoras sobre o futuro de Angel, protagonista interpretada pela atriz Camila Queiroz.

As imagens do folhetim, que já foi classificado como 'não recomendado para menores de 18 anos', trazem Angel de volta ao book rosa e ao lado de Cristiano (Romulo Estrela). O investigador será contratado por Giovanna (Ágatha Moreira) para provar que o pai dela, Alex (Rodrigo Lombardi), foi assassinado pela modelo.

Mudanças para Angel

De cara, o trailer já entrega o motivo da modelo retornar às passarelas. Após a morte misteriosa de Guilherme (Gabriel Leone), vítima de um acidente de carro, Angel vai à falência. Veja:

Assim, Blanche (Maria de Medeiros) informa que profissionais como Angel precisam fazer de tudo na agência, caso desejem voltar aos trabalhos. A modelo, então, vai encarar ensaios fotográficos e encontros com clientes.

Presença de Percy

Outro personagem que deve integrar a trama é Percy (Gabriel Braga Nunes), um dos clientes escolhidos para Angel pela agência. No novo trailer, as imagens mostram a jovem com os punhos amarrados em uma corda, logo após uma dança sensual.

No fim, Angel aparece cheia de mordidas no vídeo, o que dá a entender que ela deve passar por momentos difíceis no retorno à profissão.