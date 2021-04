Modelo plus size Mayara Russi vai estrear como atriz em Verdades Secretas 2

Aos poucos, mais detalhes sobre a continuação de "Verdades Secretas" vão sendo desvelados. Nesta segunda-feira (5), a modelo plus size Mayara Russi, 31, anunciou que vai fazer sua estreia como atriz na produção da Globoplay.

"Estou muito feliz com essa oportunidade, sempre quis atuar e esse papel é um presente, só tenho a agradecer, principalmente ao Guilherme Gobby, Amora Mautner e ao Walcyr Carrasco, que confiaram no meu trabalho e me deram essa oportunidade", afirmou a top.

Na trama, ela fará o papel de Vitória, uma modelo plus size bem-sucedida na carreira, assim como ela própria. Porém, a personagem estará envolvida em muitas tramas de suspense.

"Em 15 anos de carreira, sempre busquei levar aos meus seguidores uma mensagem positiva de aceitação, sempre levantando bandeiras importantes como a do body positivy (empoderamento do próprio corpo)", lembrou. "Com essa oportunidade incrível, quero cada vez mais destacar a importância do mercado plus size e quanto sua profissionalização traz frutos positivos."

Foto: Reprodução

Agenciada pela Rock MGT, ela é modelo desde 2004 e já trabalhou para diversas marcas importantes do mercado publicitário brasileiro. Foi uma das primeiras modelos plus size a emplacar campanhas que não fossem especificamente voltadas para esse segmento. Já desfilou na São Paulo Fashion Week e estrelou editoriais de moda para revistas. No E! Entertainment, apresenta o programa Beleza GG.

Aos 18 anos, Mayara foi diagnosticada com câncer na tireoide. Na época, ela engordou 20 quilos e teve que se afastar da carreira. Depois de superar a doença, Mayara engravidou pela segunda vez (ela é mãe de Rafa, 13, e Sofia, 7) e chegou a 165 kg. Em 2015, ela perdeu 70 quilos durante o reality Além do Peso, na Record, e diz que depois disso a carreira decolou novamente.