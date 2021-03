Agatha Moreira radicaliza no visual para reviver Giovanna em 'Verdades Secretas 2'

A atriz Agatha Moreira, 29, está de visual novo para encarar a sua segunda versão da personagem Giovanna na série "Verdades Secretas 2". A trama de 2015 que fez muito sucesso na época deverá aparecer em 2021 no Globoplay sob o comando de Walcyr Carrasco.

O resultado da mudança foi divulgado pela atriz nas redes sociais. Agora, os cabelos escuros e na altura do ombro dão lugar a um platinado curto. "The bitch is back", escreveu ela em uma das postagens sobre o modo como sua ambiciosa personagem era chamada na história.

Amora Mautner será a responsável pela direção de "Verdades Secretas 2". As famosas cenas de sexo da obra, um dos sucessos da série, estarão presentes com mais força na nova temporada.

"É um dos ativos da série. Não tem como estar em um universo de modelos e prostituição e não ter o sexo como elemento ativo. A forma como mostramos o conteúdo sexual é para ser atrativa e que traga credibilidade para a história.

Foto: reprodução/Instagram

Teremos isso como ativo e será pior dessa vez, com mais situações, e o erotismo ganha força", disse Mautner durante painel na CCXP Worlds em dezembro de 2020.

A diretora diz ainda que "hoje em dia a própria visão da sexualidade se alterou". "Não é mais tão moderno falar que sou hétero ou homossexual. Tudo é mais fluido. Há um entendimento sobre a liberdade sexual. A série pode ajudar a trazer essa ideia moderna. A juventude tem uma nova visão dessa categorização. As pessoas já se dão o direito de ser tudo junto. A série vai representar muito essa ideia da fluidez."

A atriz Camila Queiroz, 27, deu uma pista sobre o andamento da série e mostrou em suas redes sociais que já se prepara para gravar as primeiras cenas do roteiro.