Camila Queiroz fala sobre estado de saúde no dia que faltou em 'Verdades Secretas 2'

A atriz Camila Queiroz resolveu rebater a forma como foi noticiada a falta dela nas gravações dos últimos capítulos de "Verdades Secretas 2". No Twitter, nesta quarta-feira (17), ela respondeu matéria do colunista Leo Dias em que ele afirma que a paulista "meteu" atestados médicos para não fazer as cenas finais da personagem Angel.

A forma noticiada pelo colunista gerou diversas interpretações, uma delas de que a atriz teria faltado de forma proposital nas gravações. Camila Queiroz não gostou da matéria e respondeu postando uma foto em que mostra o braço com um acesso no hospital, tomando soro e medicamentos.

Legenda: Camila Queiroz postou foto em hospital para comprovar ida ao médico Foto: Reprodução/Twtter

"Não Léo Dias, eu não 'meti' atestado. Eu estava há mais de 10 dias tendo crise de estômago e como sempre priorizei o meu trabalho, não tinha ido ao médico ainda. O que aconteceu foi que a crise se agravou e eu precisei tomar soro com medicação na veia", desabafou Camila Queiroz.

A atriz ainda orientou o jornalista a ouvir as diferentes versões sobre os fatos. "Nessas horas vocês poderiam ouvir os dois lados antes de publicarem isso dando a entender que eu menti sobre a minha própria saúde, né?".

O colunista leu a mensagem da atriz e respondeu na rede social: "nós, cariocas, usamos muito desse coloquialismo para fazer menção a um atestado. Ninguém aqui está dizendo que seu atestado médico não retratava seu estado de saúde… Muito pelo contrário, melhoras e sucesso na sua nova fase profissional!".

Na tarde de quarta-feira, a Globo emitiu comunicado informando que Camila não renovou contrato para os últimos sete dias de gravações de "Verdades Secretas 2" e não estará na reta final da novela.