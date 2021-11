Marina Ruy Barbosa assume namoro com deputado federal Guilherme Mussi nas redes sociais

A atriz Marina Ruy Barbosa e o deputado federal Guilherme Mussi assumiram o namoro oficialmente, logo após publicação da ruiva nas redes sociais na última quarta-feira (17).

Em um clique, publicado nos stories do Instagram, a artista colocou um emoji de coração no registro ao lado do novo namorado. Veja:

Foto: reprodução/Instagram

Segundo o jornal Metrópoles, a imagem foi feita durante a inauguração da loja Ginger, marca de roupas capitaneada por Marina, realizada em um shopping de luxo na cidade de São Paulo.

Namoro recente

Apesar de os rumores já indicarem o namoro entre os dois, que foram até flagrados juntos em um aeroporto, esta é a primeira vez que a atriz faz declaração pública para Guilherme Mussi.

Este é o primeiro namoro de Marina após o divórcio de Alexandre Negrão, comunicado em janeiro deste ano. Os dois se separaram após três anos de casamento, oficializado em cerimônia no dia 7 de outubro de 2017.