Camila Cabello e Shawn Mendes terminam o namoro após mais de dois anos de relacionamento

Camila Cabello, 24, e Shawn Mendes, 23, um dos casais mais famosos do mundo da música, anunciaram o fim do relacionamento nesta quarta-feira (17). Eles fizeram a mesma publicação no Instagram para informar ao público do término.

"Oi, pessoal. Nós decidimos terminar nosso relacionamento amoroso, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos o namoro como melhores amigos e vamos continuar assim. Agradecemos o apoio de vocês desde o começo e pelo futuro", escreveram os dois no Instagram.





O casal assumiu relacionamento em julho de 2019 e desde então aparecem juntos em eventos e nas redes sociais.

A última publicação de Camila Cabello e Shawn Mendes juntos foi publicada no Halloween.

