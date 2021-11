Rapper Young Douph é assassinado a tiros em Memphis

O rapper Young Douph, 36, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (17) em Memphis, no estado americano do Tennessee. A informação foi passada pela afiliada local da Fox e confirmada pelo prefeito da cidade, Jim Strickland, nas redes sociais. “Meus pensamentos e orações estão com sua família e amigos”, escreveu o político em sua conta no Twitter.

Strickland aproveitou o comunicado para pedir que os cidadãos evitem passar pelo local do crime e para garantir que a polícia local está buscando os assassinos. “A trágica morte a tiros do artista Young Dolph serve como lembrete da dor que o crime violento traz consigo”, disse o prefeito.

Douph foi alvejado numa loja, segundo o G1. O dono do estabelecimento teria afirmado que os tiros partiram de uma pessoa que passou em frente, de carro. Ainda não há mais informações.

Quem era Young Douph?

O rapper era famoso em Memphis, que nomeia seu disco de estreia ‘King of Memphis’, lançado em 2016. No Spotify, suas músicas mais tocadas são ‘1 Scale’, ‘Case Closed’, ‘On the River’, ‘Major’ e ‘No Sense’.

A última publicação feita por Douph no Instagram foi há cinco dias, para divulgar o mixtape ‘Time is Muney’.

Ele deixou esposa e dois filhos.