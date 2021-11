Britney Spears declara estar feliz após fim da tutela: 'isso faz uma enorme diferença'

A cantora Britney Spears afirmou, após o fim oficial da curatela liderada pelo pai, Jamie Spears, estar grata por cada dia de liberdade. Em postagem nas redes sociais, a artista pop revelou a alegria por ter as chaves do carro de volta, dinheiro e cartão de crédito de volta e "ser capaz de ser independente".

"São pequenas coisas para nós, mulheres, mas isso faz uma enorme diferença. E eu estou grata por isso, vocês sabem. É bom. É realmente bom".

A intérprete de "Toxic" e "Overprotected" revela que se sentia uma vítima desde criança, o que teria motivado seu trabalho por 20 anos e a saída da casa dos pais.

Na gravação, ela ainda pontua o desejo de ser uma "defensora de pessoas com deficiências reais” — a cantora espera que a história dela possa impactar e criar mudanças no sistema de justiça norte-americano.

"Honestamente, ainda me choca todo dia, quando eu acordo, o quanto minha família e a curatela estavam aptos a fazer o que eles fizeram para mim", desabafou na legenda da postagem.

Fim da tutela

O pai de Britney administrou a vida pessoal e os bens da cantora em curatela que durou 13 anos, a qual foi encerrada oficialmente na última sexta-feira (12), após longa batalha judicial.

Legenda: Uma multidão de fãs de Britney Spears comemorou fim definitivo da tutela em frente a tribunal Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP

Durante anos, mesmo enquanto se apresentava em turnês lotadas como "The Circus Starring: Britney Spears" e "Femme Fatale Tour", de caráter internacional, ou na residência "Piece Of Me", em Las Vegas, a performer estava limitada a uma mesada pessoal de cerca de US$ 2 mil semanais, conforme documentos judiciais.

Além disso, a artista não tinha permissão para dirigir o próprio carro.

Em junho, a cantora pediu o fim da tutela em depoimento à Justiça norte-americana. Ela classificou o procedimento como "estúpido e abusivo", afirmando estar traumatizada e querendo sua vida de volta.

Na ocasião, Britney relatou o impedimento de se casar e ter filhos, revelando possuir um dispositivo intrauterino (DIU) a contragosto para não engravidar.