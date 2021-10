Britney Spears agradece o movimento #FreeBritney e exalta fãs: 'Eu sinto seus corações'

Britney Spears usou o Twitter na noite desta segunda-feira (4) para agradecer o movimento #FreeBritney, criado por fãs para militar contra a tutela do pai da cantora. Jamie Spears foi retirado oficialmente do papel de tutor da vida e dos bens da filha na semana passada, após 13 anos.

"Eu não tenho palavras. Por causa de vocês e sua resiliência constante em me libertar da tutela minha vida agora está nessa direção", começou a estrela do pop de 39 anos.

A americana relatou que chorou por duas horas na noite desse domingo (3) porque ela tem "os melhores fãs e sabe disso". "Eu sinto seus corações e vocês sentem o meu. Isso eu sei que é verdade", desabafou Britney.

Viagem com o noivo

Após sair da tutela do pai, Jamie Spears, a cantora Britney Spears está curtindo uma viagem com o noivo Sam Asghari em praias do Oceano Pacífico. Nessa quinta-feira (30), ela publicou fotos ousadas no Instagram, aparecendo nua.

Visivelmente feliz, a cantora de 39 anos ainda publicou um vídeo com a legenda "Vivendo o melhor momento da minha vida aqui". Ela fez um passeio de barco.

Fim da tutela de Britney

Jamie Spears, pai de Britney, foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida da filha, segundo decidiu um tribunal de Los Angeles no dia 29 de setembro deste ano.

A juíza Brenda Penny, responsável pela análise do caso, nomeou John Zabel, um contador público, para o papel de assumir temporariamente o controle dos bens da cantora até que os próximos passos sejam determinados.

Polêmico acordo, que a princesa do pop considerava "abusivo", foi decretado em 2008 depois que Britney atacou um paparazzo em um posto de gasolina e entregou a Jamie Spears o controle financeiro e pessoal da cantora.