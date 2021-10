Britney Spears não deve retornar aos palcos para shows, diz ex-empresário da cantora

A cantora Britney Spears não deve retornar aos palcos para apresentações, segundo informações do site norte-americano TMZ. O fato teria sido confirmado após declaração do ex-empresário da artista, Larry Rudolph, ter se demitido da função em julho e ter citado o desejo dela de se "aposentar oficialmente".

Ao lado de Spears por 25 anos, Rudolph apontou que ela teria revelado o desejo há mais de dois anos, quando os dois se comunicaram pela última vez.

"Foi momento em que ela me informou que queria fazer um hiato de trabalho por tempo indeterminado", disse.

O relato do ex-empresário ficou reforçado após as declarações de Britney, concedidas durante o depoimento na audiência pelo fim da tutela do pai, Jamie Spears.

Na ocasião, ela disse ter se sentido "escravizada" na época em que era requisitada a fazer shows constantemente. "Na Califórnia, a única coisa semelhante a isso é chamada de tráfico sexual, fazendo qualquer pessoa trabalhar contra sua vontade", pontuou.

Saída do pai

Jamie Spears, pai de Britney, foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida da filha há 13 anos, segundo decidiu um tribunal de Los Angeles no dia 29 de setembro deste ano.

A juíza Brenda Penny, responsável pela análise do caso, nomeou John Zabel, um contador público, para o papel de assumir temporariamente o controle dos bens da cantora até que os próximos passos sejam determinados.