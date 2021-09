Britney Spears e Sam Asghari anunciam que estão noivos no Instagram

A cantora Britney Spears e o ator Sam Asghari usaram as redes sociais para revelar que estão noivos após quase cinco anos de relacionamento. Neste domingo (12), o casal anunciou a novidade com diferentes publicações no Instagram.

Em vídeo, Britney Spears escolheu uma seleção de imagens que mostram ela em diversas poses com a aliança. "Não posso acreditar nisso", escreveu a cantora na rede social.

Assista:



Já o iraniano Sam Asghari optou por uma foto do casal e emojis de rei e ranha.

Joia assinada por designer

Em comunicado à revista People, o agente do ator, Brandon Cohen, disse que o casal está muito feliz por poder confirmar a notícia e "tocado pelo apoio e amor que estão recebendo".

Cohen informou ainda que a aliança foi uma criação do designer Roman Malayev. "Ele disse não poderia ficar mais feliz por fazer parte da história do casal e criar este anel único", destacou a nota.

Conflito com o pai

Legenda: Jamie foi nomeado o principal conservador de Britney em fevereiro de 2008 Foto: Reprodução/Instagram

Os últimos dois anos foram de muitos conflitos judiciais entre Britney Spears e o pai, Jamie Spears.

Após um ano de comportamentos considerados incomuns, como raspar a cabeça e atacar o carro de um paparazzi com um guarda-chuva, a cantora foi colocada em um hospital psiquiátrico, por conta de problemas mentais e abuso de drogas.

Jamie Spears requereu aos tribunais uma tutela "temporária" de emergência, afirmando que a filha era incapaz de cuidar de si mesma. O pai recebeu, então, o direito legal de supervisionar e tomar decisões sobre dinheiro, saúde, negócios e vida pessoal de Britney, o que fez até 2019.

Tudo mudou no segundo semestre de 2021. O pai da cantora entrou com uma petição na Justiça pedindo para o juiz acabar com a tutela que controlou a vida pessoal e financeira da artista nos últimos 13 anos. A informação foi confirmada pelo site Page Six, em 8 de setembro.

Jamie, 69, atribuiu sua súbita mudança de opinião aos "eventos recentes relacionados a tutela", aparentemente referindo-se a audiências judiciais deste ano nas quais a cantora falou contra sua situação legal. Desde 2008, Spears foi nomeado tutor da filha para assuntos pessoais e financeiros.