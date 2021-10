Britney Spears posta fotos nua durante viagem após sair da tutela do pai

Após sair da tutela do pai, Jamie Spears, a cantora Britney Spears está curtindo uma viagem com o noivo Sam Asghari em praias do Oceano Pacífico. Nessa quinta-feira (30), ela publicou fotos ousadas no Instagram, aparecendo nua.

"Se divertir no Pacífico nunca machucou ninguém", escreveu a princesa do pop na legenda, avisando que as imagens onde mostra suas curvas não foram editadas.

Visivelmente feliz, a cantora de 39 anos ainda publicou um vídeo com a legenda "Vivendo o melhor momento da minha vida aqui". Ela fez um passeio de barco.

Fim da tutela

O pai de Britney Spears foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida da sua filha há 13 anos, decidiu nessa quarta-feira (29) um tribunal de Los Angeles.

Polêmico acordo, que a princesa do pop considerava "abusivo", foi decretado em 2008 depois que Britney atacou um paparazzo em um posto de gasolina e entregou a Jamie Spears o controle financeiro e pessoal da cantora.

A estrela que ganhou fama na adolescência com sucessos como "Baby One More Time" teve os últimos 13 anos da vida controlados pelo pai, e seus advogados exigiam que a tutela fosse cancelada.